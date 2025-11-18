我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白上週聯手修法《財劃法》，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值，此外各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數，讓明年度總預算恐舉債5638億元。對此行政院長卓榮泰昨疾呼「全面迎戰」，今（18）日受訪時表示，「協商未到根本絕望不會放棄」。卓榮泰表示，從去年520以來，由國眾兩黨主導的國會，事實上對行政院一直是步步進逼、層層圍堵。要逼行政院接受違憲的法案跟預算案，也要逼行政院去執行違憲、違法的法案跟預算案。同時用搶權分錢的方式，層層的圍堵，就是要弱化中央國庫，癱瘓中央政府，人民都看得非常清楚。卓榮泰表示，最近的例子，自己上週在總質詢當答詢時，表示會在這個禮拜正式討論出行政院版本的《財劃法》，今天下午也早已經邀請地方財主人員一起商談最後階段的中央地方事權分配，另表示在總質詢結束前後，會拜訪院長韓國瑜來談談《財劃法》未來的進度跟內容。但不料上禮拜五卻逕付二讀，以不經討論、火速通過的方式，突襲式的通過國民黨版《財政收支劃分法》。這個修正沒有辦法解決一直存在的水平分配不公、垂直劃分不公的問題，更無法解除他們自己所造成的公式計算的錯誤，也就是說這火速通過的黨版沒有辦法解除目前的問題，反而造成更大的問題。過去的公式錯誤只是對離島產生了影響，現在這國民黨版會對中央跟地方都造成實質的影響。卓榮泰指出，明年的中央政府總預算現在還躺在立法院裡，中央政府總預算中的3兆350億元的稅出,已經舉債了3000億，如果依照上週五通過的黨版《財劃法》，擴大了計畫型的補助給地方，中央政府必須再多舉債2600億；換句話說會達到一個5600億的舉債規模，這已經完全超出了、也違反了《公共債務法》第5條15%流量的管制，如果硬逼中央政府編出這樣一個預算，我們就是違法的政府，編出來的就是違法的預算，「我無法接受」。卓榮泰說，所以在這樣的情況底下，若是要中央自行刪除原來的中央政府總預算裡面的相關預算，難道要刪國防預算嗎？難道刪科技預算嗎？或公共建設預算？社福預算？教育預算？治水預算？那麼未來國家安全受威脅，AI科技發展停滯，公共建設、地方建設停擺，社會福利縮水，教育文化制度的預算也受到影響，治水的預算也無法執行，是誰的責任？還是行政院的責任嗎？立法院有能力負起這個責任嗎？所以中央政府無法編列這樣一個違反法律的預算。卓榮泰說，過去從101年開始，地方政府的財政是不好的，歲計賸餘都是負的，合計所有地方政府負了500多億，可是到了這1、2年，已經由負轉正，地方政府總計的歲計賸餘經達到800多億，地方政府好轉，中央在今年跟明年也都分別的編制1兆100多億給地方進行統籌分配稅款，一般型補助以及計畫型補助的地方建設補助需要，中央持續在協助地方，地方財政狀況也在好轉，但是這一年當中卻用這種方式，要繼續的弱化整個中央的財政，已經在過去的例子當中，包括禁伐條例，包括一些在預算上可以修正的都修正了，但這一次在《財劃法》修法無法接受。卓榮泰喊話國會不要一意孤行，強調協商未到根本絕望，不會放棄協商；但是未到最後關頭，也不會輕言的抵制，希望國會要能夠看清事實，以全民的福利，中央政府跟國家本來都沒有生病，是國會把中央政府抽了血，一直在弱化中央，也拿錯的藥要中央硬吞下去，所以今天才造成這種中央地方互相在財政上發生困難的現象。卓榮泰說，所以希望最後中央還是有機會，在後天行政院會通過院版的《財政收支劃分法》。這個《財政收支劃分法》有五大原則，包括國民生活品質更加的均衡、垂直劃分更合理、水平分配更公平、讓地方自治能夠更加的強化與中央跟地方的夥伴關係更加的提升。唯有這樣的一個全面照顧中央、地方跟全民的《財政收支劃分法》，才是國家未來應走之道。重申希望國會不要一意孤行，把錯誤一修再修、一惡再惡這種惡行修法馬上的停止下來，否則抵制未到最後關頭，不會輕言抵制。