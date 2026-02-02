我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁惟仁在離婚當天就被拍到跟「世新校花」陳葳（如圖）一同出行，一度被認為是緋聞對象之一。（圖／翻攝自陳葳臉書）

▲陳葳走出當年的緋聞風伯，如今是在IG上擁有超過45萬追蹤的知名網紅。（圖／翻攝自陳葳臉書）

▲袁惟仁晚年處境令人不勝唏噓。（圖／翻攝自微博）

知名音樂人袁惟仁今（2）日病逝享年57歲，外界除了回顧他在樂壇留下的經典作品，也再度關注其生前備受爭議的情感生活，隨著過往事件被翻出，袁惟仁生前緋聞對象也隨之曝光，其中就包括擁有45.5萬追蹤數的網紅陳葳，2人曾被拍到互動親密引發外界聯想，雖陳葳當年否認介入婚姻，但相關緋聞仍成為袁惟仁人生後期最具爭議的一段插曲。袁惟仁與前妻陸元琪於2002年結婚，育有一子一女，外界一度視為才子佳人，然而這段婚姻背後卻暗潮洶湧，陸元琪曾公開指控自己在生下第2胎僅3個月時，就接到第三者來電要求「退位」讓她在產後身心俱疲之際，承受沉重打擊，為了孩子她選擇隱忍長達13年，直到2016年才正式簽字離婚，結束這段早已名存實亡的婚姻。離婚後，袁惟仁的感情生活依舊備受關注，他在離婚當天就被拍到與有「世新校花」之稱的長髮正妹陳葳互動親密，外界一度指她為新戀情對象，但陳葳出面澄清表示僅為工作往來，否認介入他人婚姻。此外，過去也曾有媒體報導，袁惟仁在中國發展期間疑似另有感情對象，甚至傳出「第二家庭」說法，讓他的私生活爭議始終未曾停歇。2018 年，袁惟仁在上海錄影期間意外重摔導致腦溢血，緊急送醫搶救才撿回一命，當時第一時間陪伴在側的並非前妻或家人，而是他當時的女友，返台後他的健康狀況持續惡化，2020年在台東老家再次跌倒，頭部重創，被判定為無意識的植物人狀態。值得一提的是，過去圍繞在袁惟仁身邊的女友與曖昧對象陸續離開，最終照顧重擔回到家人身上，由二姐在台東老家長年貼身照料。袁惟仁晚年長期處於植物人狀態，2022年被醫師正式判定已無意識，雖能睜眼卻無法認人，也無法再回應外界對他感情與人生選擇的評論，諷刺的是當年因外遇而破裂的婚姻，在他病倒後，真正仍關心他狀況的反而是前妻陸元琪，如今他在與病魔纏鬥多年後辭世，音樂才華、情感爭議與人生教訓，也隨著他的離開，一併畫下句點。生 日：1968年6月24日～2026年2月2日（享年57歲）家 庭：配偶陸元琪（2002年～2016年）子 女：1子1女代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。