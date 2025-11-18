韓國電競圈今（18）日爆出震撼消息，多家媒體揭露《英雄聯盟》LCK賽區豪門T1與世界賽三連霸功勳、現役第一ADC選手「Gumayusi」李珉炯分手的真正原因。根據OSEN與《體育首爾》多名記者的報導，T1其實在世界賽舉行期間就已經內部決定「無論Gumayusi世界賽成績如何、即便他拿到FMVP，都不會續約」，早已決定撤換他，這是內部早已確認的方針。
T1早就決定要分手Gumayusi
根據OSEN記者高容俊報導，熟悉T1的內部人士指出，「無論2025世界賽成績如何，哪怕他被選為世界賽決賽MVP（FMVP），隊內都早已決定在合約到期後讓他離開，這是早就定案的方針。」報導透露，這是在在G-Star期間就已確認的組織方針，而最終也正如所言，Gumayusi與T1的合作關係正式劃下句點。
也就是說，Gumayusi的離開並不是臨時決定，更不是因為世界賽的表現，而是T1早就在重建計畫中把他排除在未來藍圖之外。T1在17日晚間正式宣布與Gumayusi合約到期後結束合作，並同步公布與上路選手「Doran」崔玄準續約，意味著新賽季的T1將開啟新布局。
HLE最有機會帶回Gumayusi 可望與Zeus重聚
《體育首爾》更進一步獨家透露，Hanwha Life Esports（HLE）目前是Gumayusi最有可能加盟的戰隊。HLE正積極補強核心位置，希望在2026賽季打造「全韓夢幻陣容」，包括：
HLE花錢不手軟，去年從T1手中搶走世界賽FMVP等級的上路Zeus，今年在陣中ADC選手「Viper」朴到賢可能離隊的情況下，有望補上三連冠ADC選手Gumayusi，組成「LOL版超級戰艦」的夢幻陣容。
韓媒指出，「多名消息來源確認，HLE將Gumayusi視為新王牌，雙方接觸順利。」這也意味著——Zeus 與 Gumayusi非常有機會在未來於HLE再度聯手，重組「T1上下路連線」。
T1早確定要換新AD Peyz是第一順位接班人
《體育首爾》同時披露，T1在內部早已做出「不與Gumayusi續約」的決策，因此新下路的搜索早在世界賽初期就進行。最終，T1鎖定的新人正是「Peyz」金修奐，他成為戰隊優先考慮的年輕接班人。
Peyz出身Gen.G，去年效力於LPL JDG，雖然打線能力較弱，但擁有優異後期Carry能力，韓媒普遍評價他是「LCK下一位殿堂級AD的候選人」。T1希望藉由更年輕的天才AD，搭配逐漸成熟的Zeus、Oner、Faker（若繼續留隊），完成陣容重生與世代交替。這也是為何Gumayusi的續約自始至終都沒有被列為優先項目。
Gumayusi深情道別：在T1證明自己是世界最佳AD
雖然T1選擇重建，但Gumayusi在告別影片中仍表達感謝，也重申自己的目標永遠是成為世界第一ADC。他說：「最強的選手就該在 T1，我也在這裡度過了七年。我的目標從來沒有改變——成為世界最佳選手。三連冠、全勝奪冠、FMVP，我證明了自己。」也感性表示：「只要有支持我的粉絲，我就永遠不會停下。」
他確實如此做到，也帶著實力與榮耀離開。
消息來源：首爾體育、Nate
