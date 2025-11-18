我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌近期遭指控、質疑組建狗仔隊，《鏡週刊》今（18）日再報導，多名狗仔已遭檢調約談，抖出發號施令的首腦就是黃國昌。另外，針對黃國昌疑似找白手套李麗娟，透過凱思國際支付狗仔薪資、拿錢辦事，更疑似有錢流進自己口袋等，《鏡週刊》也指出，黃國昌實質掌控凱思國際的證據一一浮現，若再撇清關係，恐拖李麗娟下水。《鏡週刊》今指出，檢調專案小組依據凱思的勞健保資料及匯款紀錄，除了找到跟拍民進黨立委王義川的4名狗仔，還包括其他未曝光的狗仔，並至少約談2次。其中，有人提到最早原是在黃國昌成立的揭弊吹哨者協會任職，後來才去埋伏、跟監、當狗仔，直到凱思國際成立後，再改換地點上班及領薪水《鏡週刊》指出，而雖然狗仔前後領薪的單位不同，但跟拍或撰稿的工作內容都一樣，背後發號施令的首腦就是黃國昌。在黃國昌狗仔疑雲中，《鏡週刊》也爆料，黃國昌疑似讓金主把錢匯入凱思國際後，拿錢辦事、質詢，事後資金流入自己口袋，恐怕有意利用凱思收賄，製造斷點。《鏡週刊》指出，像是臺雅集團旗下的寀奕公司就曾匯款至凱思國際，黃國昌就在立法院質詢臺雅集團創辦人遭詐事件，更加確立貪汙的對價關係，讓涉貪的事證更為明確。《鏡週刊》指出，在黃國昌質詢時，恰好他也自爆對該案幫了很多忙，考量臺雅曾匯款2百萬元進凱思國際，但由於凱思負責人李麗娟與臺雅集團毫無關連性，似乎坐實了黃國昌利用凱思國際充當白手套，收受黑錢的疑慮。不過，黃國昌至今仍未承認認識李麗娟，狗仔隊成員對於李麗娟身份也幾乎一問三不知，讓李麗娟的角色變得格外重要，因為她不只是檯面上的人頭負責人，從黃國昌遭鎖定涉犯的貪汙等罪來看，即便李麗娟分文未得，恐怕也會成為洗錢或貪汙共犯的被告遭調查，黃國昌越想甩鍋、撇清，只會越拖李麗娟下水，一起成為同案被告。