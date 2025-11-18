我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜玩坐氣球遊戲「投懷送抱」時，不小心摸到籃籃的胸部遭網友炎上。（圖／翻攝自Threads＠s8714451）

▲許多粉絲心疼籃籃（左）被胡瓜（右）吃豆腐，兩名當事人目前都沒回應。（圖／民視提供）

《綜藝大集合》由胡瓜領軍籃籃、阿翔、郭忠祐、賴慧如主持，近日節目到雲林出外景，在玩招牌遊戲「投懷送抱」時，胡瓜被拍到不小心接觸籃籃胸部，引起粉絲不滿，Threads上更出現大量網友怒轟這個遊戲很低級。對此，《綜藝大集合》製作單位今（18）日發聲明道歉，強調會審視遊戲內容，也替胡瓜緩頰：「遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制」。胡瓜不小心襲胸籃籃的畫面被網友截圖在Threads瘋傳，引起觀眾討論，大家見狀紛紛留言抨擊，「不管男坐女還是女坐男都超低級，這遊戲到底好笑在哪」、「籃籃手一直護胸，那一秒鬆開就被摸，女生一定超反感」、「都2025年了還靠肢體接觸博笑點，真的過時又不尊重人」。對此，《綜藝大集合》製作單位今日發布100多字聲明道歉，強調他們一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，「「投懷送抱」這個遊戲主要由一方坐在椅子上手抱氣球，一方衝上去把氣球坐破，過去遊戲過程中，就經常發生椅子被坐壞，參賽者全跌坐在一起的情況，肢體接觸確實很多，也難怪引起觀眾反感；更有粉絲心疼籃籃，覺得她被吃豆腐。目前籃籃及胡瓜針對此事則未多做回應。