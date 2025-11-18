我是廣告 請繼續往下閱讀

為展現國軍建軍備戰成果，結合國防專業與裝備性能，國防部將於11月22日在左營新濱碼頭舉辦今年唯一一場國軍營區開放，將展出玉山軍艦、大武軍艦、AAV7兩棲突擊車、機動飛彈車、銳鳶無人機等裝備，其中2024年10月才服役的救難艦「大武軍艦」更是首度開放民眾登艦參觀。國防部今（18）日例行記者會說明「114年國防知性之旅活動」，海軍陸戰隊指揮部參謀長林家宏少將說明指出，營區開放時間為11月22日0900時起至1600時止，邀請對象為中華民國國籍民眾；活動項目包括新型國造艦艇參觀、武器裝備陳展、海軍軍官學校鼓號樂隊、海軍陸戰隊樂儀隊、海軍陸戰隊莒拳隊、左營高中熱舞社表演、人才招募及園遊會。考量會場周邊交通及場地限制，無提供停車及接駁車，鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具前往。至於國人關心的武器裝備陳展項目，包括玉山軍艦、大武軍艦、AAV7兩棲突擊車、機動飛彈車、銳鳶無人機、海劍二防空飛彈系統、M109突擊艇等裝備。其中2024年10月才服役的救難艦「大武軍艦」更是首度開放民眾登艦參觀，但大武軍艦從成軍到服役卻是多災多難。海軍鑑於現有救難艦船齡逾 70 年，裝備老舊並面臨消失性商源，致維保不易，無法有效達成海上救難等任務，因而以36億5800萬餘元委託台船建造新型救難艦「大武艦」。該艦在2025年初國軍春節加強戰備首度對外亮相，但是「大武艦」服役至今多次「進廠維修」。最嚴重一次為今年2月下旬執行拖船被拖訓練時，在拖纜解脫進行回收過程，因艦船操縱失當，肇生左俥纏絞拖纜情事，人員無傷損。大武軍艦入塢檢查發現左側大軸變形及減速齒輪磨耗，海軍司令唐華文聞訊後極為震怒，已檢討將艦長調職。另外，根據審計部7月29日發布中央總決算審核報告指出，海軍2019年以36億5800萬餘元台幣執行「安海計畫」，籌獲1艘新型海上救難原型艦「大武艦」（ARS-571），用以取代高齡的「大湖級」同型艦和「大同級」遠洋拖船，審計部提出三點改善事項：新型救難艦整合式儎台管理系統之監造測試、驗收檢驗等靜 態測試項目尚未完成缺失改正，即進行動態測試，相關測試程序與建造規範書未合，且尚有74項整合式儎台管理系統缺失尚未改正。審計部也指出，新型救難艦之動態定位系統設置 3 組全球衛星定位系統，其中2組因海軍未事先確認及支付該系統裝備商額外租金費用而停止提供服務，截至114年3月底止，閒置逾5個月，僅能使用由國家中山科學研究院產製之另1組備援系統，精度誤 差值較高，恐影響救難任務之執行等情事，經函請國防部督促檢討妥處。