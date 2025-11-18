我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月下旬潰堤，造成19人死亡、5人失蹤、百餘人受傷，近日強降雨不斷，花蓮多處都再出現堰塞湖。行政院長卓榮泰今（18）日到立法院報告《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案》編製經過並備質詢，國民黨立院黨團總召傅崐萁說，建議行政院。傅崐萁曾要求，堰塞湖應盡速爆破，卓榮泰說，國內的專家已經說做不到，「你不要輕視國內的專家。」傅崐萁問，可能有第二次、第三次潰堤，行政院敢保證沒有嗎？並酸行政院不敢回應。卓榮泰回嗆，「大自然的力量，你敢回應嗎？」聯合質詢的藍委林倩綺說，堰塞湖地區地形複雜、處理困難的問題，專家建議可結合國內外專業資源尋求解決方案，由於該地形可能與以往經驗不同，不僅要諮詢國內專家，也可參考國際類似地形的案例，取得更多資訊。林倩綺說，過去疏通作業耗費大量人力，每次移動數千人都非常辛苦，顯然不是長久之計。因此，除了科學專家，原住民在地經驗也是寶貴資源，過去生活於該區的長者或有類似經驗的人，可提供實務建議。整合國內外專業意見與在地智慧，將有助於提出更完善、可行的解決方案，改善堰塞湖地區問題。卓榮泰回應，現在已有日本的專家，到花蓮做水位監測。傅崐萁說，應該召開國際會議，把國際的專家也找來水位監測。卓榮泰重申，日本的專家已經送來水位監測儀。傅崐萁酸，所以全世界現在只有日本這個國家，沒有其他國家專家是嗎？卓榮泰不滿說，「我說二，你要說三，這種質詢毫無道理，這個不用再問了。」傅崐萁再嗆，可見行政院的態度就是草菅人命。