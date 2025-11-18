我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院日前三讀通過「財政劃分法」部分條文，行政院則回應，中央政府總預算無法依此調整。對此，民進黨今（18）日直批「荒唐」，藍白二度惡修《財劃法》，要求補助款「只能多、不能少」，「這已經不是補助了，這是不問是非、強迫取財！」「藍白一年內兩度硬修財政收支劃分法，要求補助款只能多、不能少！」民進黨表示，第一次從中央硬搬走4,165億元統籌分配稅款，第二次更誇張，直接規定一般性補助款、計畫型補助款 「給地方只能多、不能少」，完全不管國家財政會不會被掏空。「一般性補助款：硬逼中央明年一定要比去年多！」民進黨指出，一般性補助款本來是用來補地方日常支出（像冷氣電費、校舍維運等），中央會依景氣、財政滾動調整，但藍白現在硬是規定，中央給地方的金額，不能比修法前更少，意思就是無論景氣如何變化、國家財政是好是壞，中央給地方的統籌分配稅款大幅增加後，一般性補助款也「只能變多、不能變少」，「這已經不是補助了，這是不問是非、強迫取財！」「計畫型補助款：無論好壞，都要維持10年平均！」民進黨提到，計畫型補助款用在大型建設，需要依國家財政彈性調整，但藍白直接要求，補助比率不能低於同財力級次縣市、同類型計畫過去10年的平均，結果會變成，地方政府可以直接躺平等錢來，不再有任何籌措財源的壓力，而且中央無法管考、無法調整、無法依績效分配，這是最沒有效率與紀律的情況。民進黨直言，更糟的是，台北市、台中市這種資源本來就多的縣市會拿更多，財政弱的縣市反而更追不上，城鄉差距被迫再拉大。民進黨提到，依照憲法規定，行政院編預算、立法院審預算，是互相制衡的分工，但是國民黨和民眾黨掌控的立法院，硬是插手了行政院編列預算的權力，完全是破壞權力分立的違憲行為，「國家的財政，正一步一步被藍白帶往失控的方向，後果是誰要承擔？是每一位辛苦的納稅人！」