輝達台灣總部確定落腳北士科T17、T18，台北市議會12日通過新壽44.3億解約金，台北市副市長李四川日前卻表示，新壽有小意見，導致解約卡關。對此，李四川今（18）日說明，新壽提出T17、T18如果沒有給輝達，必須要把土地再還他們，所以市府本周約輝達不動產副總裁拜訪市長蔣萬安，且輝達也會帶來「投資意向書」，必須要審定完「投資計畫書」才能解約。李四川今早出席市政會議時表示，他坦言，新壽一直說土地必須要給輝達，才願意合意解約，若沒有給輝達，土地必須還給新壽，所以輝達不動產副總裁這個禮拜一定會拜訪市長，而且會帶來「投資意向書」。李四川解釋，簽約必須要審定完「投資計畫書」才能簽約，所以輝達這禮拜一定會帶來意向書給新壽，新壽如果同意後開完董事會，大概就會簽解約合意書。媒體追問，所以新壽要先看到輝達的投資意向書？李四川坦言，新壽提了意見在協議書中，若假設輝達用了幾年後，依照合約還必須要把土地還給新壽的話，那市府沒辦法接受，所以現階段就是取得輝達的「投資意向書」，希望新壽盡快跟北市府簽訂解約協議書。