日本首相高市早苗日前在國會拋出「台灣有事」恐構成「存亡危機事態」的言論，引發中國強烈不滿，13日緊急召見日本駐中大使表達抗議，事件持續延燒，也重挫高市民調。對此，前立委郭正亮分析，高市早苗此番發言引火上身，北京接連祭出反制動作，使她的民意支持度急速滑落，他直言：「高市早苗會撐不住！」郭正亮16日在政論節目《中天辣晚報》指出，高市原本採取「一硬一軟」策略，一方面由自民黨外事委員會提案驅逐中國駐大阪總領事薛劍，扮演強硬角色；另一方面又宣稱「以後不會再講」，扮手軟作為退讓。但北京不可能接受「下不為例」，因為這會讓她的國會發言留下歷史記錄，簡單來說就是要高市把話吞回去。郭正亮說明，高市早苗在會晤美國前總統川普後，民調一度高達82%；但在11月9日提出「台灣有事論」後，支持度即降至62%；如今中國採取反制行動，還啟動琉球法律戰，並出動3艘軍艦巡弋後，高市在11月16日的最新民調跌至48%，郭正亮直呼：「這樣再下去，高市早苗會撐不住！」郭正亮認為，美國方面至今僅由國務院呼籲「維持穩定」，這是沒有用的，國務卿盧比歐等高層並未發聲，顯示事態嚴重。他表示，若高市民調持續崩跌，自民黨隨時可能換首相以平息外交矛盾，這在歷史上已經發生過太多次了，外界更是傳出高市可能做不滿半年的說法，甚至已有右翼勢力點名現任防衛大臣小泉進次郎接班。郭正亮進一步舉例，日本過去因外交危機而換人止血，像岸信介在簽下《美日安保條約》前民怨四起，學生上街抗爭，更爆發東京女大生被打死的事件，最後由池田勇人接任並宣布「經濟優先」，才讓這個議題迅速翻篇。他強調，日本政治體系為保國家利益，必要時就會「謝謝下課，換人上台」。