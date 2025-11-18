我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼原定2030年前要淘汰6.7吉瓦燃煤電廠、邁向低碳能源，但這項計畫如今卡在國際資金「只說不做」的窘境。2022年，由美國、歐盟、日本等十國組成的公正能源轉型夥伴關係（JETP）承諾要在三至五年內替印尼籌措200億美元（約新台幣6237億元），被外界形容是「全球最大氣候融資案」。這筆資金本該協助印尼關閉占全國13.5％燃煤發電容量的老舊機組，但至今一毛錢的退役資金都沒有真正核准。JETP印尼秘書處負責人布塔布塔在COP30氣候峰會上坦言，沒有任何捐助方明確承諾出資燃煤退場。如果資金持續停滯，印尼甚至需要重新思考「淘汰燃煤是否真的是最佳選項」。印尼是全球第七大燃煤發電國、東南亞最大經濟體，能源結構長期依賴煤炭。氣候追蹤組織也指出，印尼能源轉型進展緩慢，若沒有重大政策改革與大量基礎建設投資，很難實現其「2050淨零排放」目標。雖然印尼在2024年宣稱未來15年逐步淘汰所有化石燃料電廠，但同時仍在興建新的燃煤機組，政策訊號混亂，使投資者更趨保守。根據JETP最新草案報告，目前雖已有約28.5億美元（約新台888.9億元）貸款與投資，以及1.87億美元（約新台幣58.32億元）補助核准，涵蓋電網、再生能源與電動交通等，但真正用於「燃煤電廠退役」的資金為零。十個捐助國中，美國已退出計畫，日本與德國接手協調。捐助國雖合計承諾195億美元（約新台幣6082億元），但承諾不代表資金正式撥付，計畫因此仍缺乏實際動能。除了資金問題，印尼在替代能源的技術與地理條件上也面臨困境。若以太陽能取代燃煤，爪哇島人口密度高、土地有限；若轉向地熱，前期成本昂貴、回收期長。這些現實挑戰，使得燃煤退場不僅是「錢的問題」，更牽涉到電力穩定、土地配置與投資風險。印尼另有亞洲開發銀行推動的「能源轉型機制」（ETM），目前約有25.6億美元（約新台幣798.4億元）可運用，其中約一半可能投入退役雅加達以東660兆瓦的Cirebon-1燃煤機組，但這筆資金與JETP無關，無法填補主計畫的巨大資金缺口。儘管印尼已提出能源轉型藍圖及2030年再生能源占比44％的目標，但在資金不到位、替代方案成本過高、政策傳遞不明的多重阻力下，外界普遍認為印尼2030年淘汰6.7吉瓦燃煤機組的目標恐怕難以如期實現，整體能源轉型也可能被迫延後甚至倒退。