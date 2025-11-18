入冬最強冷空氣襲台，低溫下探12度，全家便利商店抗寒優惠超狂，不僅近期門市可以找到298元的羽絨外套、178元的兒童羽絨背心，更有網友發現，全家APP悄推出「素色圍巾」優惠，每條只要會員點數1點+39元，讓民眾一口氣下單整箱，大喊「CP值100分」。
全家圍巾下殺39元！比喝手搖飲更便宜
根據網友於臉書粉專「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」分享，全家便利商店近期門市有兒童羽絨背心下殺178元外，全家APP「行動購」也有保暖衣物下殺，素色圍巾只要全家行動購1點+39元就可以入手，原價要229元，現在不到一杯手搖飲的價格就可以入手，讓他一口氣買了整箱。
超殺優惠讓網友直呼「我也有買 39元有夠便宜」、「圍巾剩黑色的啦～～～不過我跟隨也買了10件」、「圍巾材質很可以，我也買了2條」。
全家保暖衣物跳水價！羽絨外套298元、兒童羽絨衣178元
近期全家便利商店保暖衣物跳水大降價，除了全家APP圍巾只要39元外，網友也分享，全家門市有「FamilyMart Collection」羽絨外套原價1490元，出清價只要298元；還有218元的羽絨背心以及178元的兒童羽絨背心。
不過由於是出清優惠，各店不一定有庫存，想要入手需要碰碰運氣，根據網友回報情資，尤其是基隆、汐止一帶的門市出現的機會比較高。
