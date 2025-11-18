我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭一名小花（化名）深夜接到友人阿輝（化名）請求幫忙代駕，原以為只是單純協助醉酒朋友返家，卻沒想到阿輝竟趁機對她伸出狼爪。宜蘭地方法院審結後，認定阿輝未取得小花任何形式的同意，卻多次以手指及生殖器性侵，犯行惡劣，依強制性交罪判處5年有期徒刑。根據判決指出，事件發生於去（2024）年4月6日凌晨，小花與從事汽車修理業的阿輝在KTV聚會上認識，雙方交換聯絡方式後，阿輝隔日便頻頻傳訊息噓寒問暖，甚至在得知小花頭痛時主動買藥送她，使小花逐漸卸下戒心。7日晚間，阿輝傳訊息稱自己在熱炒店飲酒過量，希望小花能前來代駕，小花不疑有他，便搭計程車前往。小花到場後，駕駛阿輝的車先將阿輝的乾爹送回家，隨後再載阿輝回到住處。原本小花在完成代駕後準備搭計程車離開，但阿輝提出邀請，請她上樓陪他喝杯酒。小花未料危險正悄悄逼近。判決指出，兩人在客廳飲酒時，阿輝藉口上廁所起身，返回後竟突然將小花撲倒，並以手指強行性侵。小花驚慌失措、完全猝不及防。更嚴重的是，阿輝事後逼迫她走入房間，小花因害怕不敢反抗，還未及關門，阿輝便闖入將她壓倒在床上，再度以手指及生殖器侵害，過程中未採取任何保護措施，還造成小花大腿瘀青。法官審理後認為，阿輝邀請小花上樓喝酒，不代表其對性行為表示同意，「沒有得到清楚明確的同意，就是不同意」。阿輝犯後不僅未悔悟，也未對自身行為有所反省，情節相當惡劣，因此依強制性交罪判處有期徒刑5年，全案仍可上訴。