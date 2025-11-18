我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）邁阿密熱火今（18）日在主場與紐約尼克打出一場高張力拉鋸戰，勝負直到最後10秒才見分曉。尼克在讀秒階段差點完成逆轉，但新秀中鋒韋爾（Kel’el Ware）先賞給唐斯（Karl-Anthony Towns）一記關鍵火鍋，卻又立即被吹妨礙中籃，全場屏息。裁判回看後改判，給了尼克跳球機會，讓勝負再添懸念；可惜尼克在混戰中沒能投進最後一擊。熱火最終以115：113驚險守住勝利，成功捍衛主場。這場比賽的首節，兩隊開局都進攻不順，前一分鐘皆掛零。尼克率先找到節奏拉出6分領先，但熱火靠著鮑威爾（Norman Powell）與全隊串連，打出一波7：0收回比賽主導權。新秀中鋒韋爾（Kel’el Ware）在首節特別亮眼，彷彿聽進前輩哈斯蘭（Udonis Haslem）的叮嚀，展現十足侵略性。尼克則靠著蘭夏米特（Landry Shamet）與其他輪替球員回敬7：0，雙方呈現激戰。關鍵時刻哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）連續得手，幫助熱火首節領先5分。第二節尼克攻勢再起，克拉森（Jordan Clarkson）與哈特（Josh Hart）接連切入得手，把差距縮到一分；夏米特延續火燙外線，在克拉森追加比分後，尼克打出9：0再度超前。熱火外線手感欠佳，全隊三分17投僅5中，好在韋爾在籃下強硬補進，重新帶動球隊進攻節奏。尼克麥克布萊德（Miles McBride）與其他替補球員多點開花，讓比賽持續緊咬，但熱火靠著米契爾（Davion Mitchell）與哈克斯穩定輸出，最終半場保住4分領先。下半場開始後，鮑威爾改以強勢突破開局，但熱火禁區防守鬆散，讓羅賓森（Mitchell Robinson）多次於禁區重創熱火。尼克祭出區域防守後效果顯著，讓熱火威金斯（Andrew Wiggins）與多名得分手陷入困境；反觀尼克布里奇斯（Mikal Bridges）與哈特連續投進高難度球，幫助尼克一度反超前。隨後，熱火靠著威金斯與史密斯（Dru Smith）的外線續命，並由哈克斯在關鍵時刻命中三分，讓熱火在第三節結束重新拿回1分領先。第四節開局尼克又靠夏米特搶回領先，但熱火替補群展現韌性，史密斯、約維奇（Nikola Jović）與方特基奧（Simone Fontecchio）輪流得分，緊緊咬住比數。不過，熱火禁區防守依舊吃力，讓麥克布萊德與唐斯（Karl-Anthony Towns）在禁區輕鬆取分。比賽進入最後4分鐘，主帥斯波爾斯特拉（Erik Spoelstra）請求暫停，米契爾與鮑威爾挺身而出連續進球，隨後在米契爾切入牽制下，韋爾強勢灌籃點燃全場，熱火打出關鍵10：0攻勢，瞬間取得7分領先。鮑威爾在剩下不到兩分鐘一記關鍵，一度讓尼克陷入混亂，但尼克仍靠著積極追分在最後數秒拉近到只差2分。最驚險的一幕出現在最後10秒，韋爾阻下唐斯的關鍵封阻，但隨後遭吹妨礙中籃，好在裁判回看後改判，給了尼克最後的跳球機會。然而在跳球後的混戰中，尼克未能完成致勝投籃，熱火最終驚險收下勝利。