騎樓是一樓住戶的嗎？不少人認為自己住在一樓，門口的騎樓就是自家的，甚至會把騎樓封閉、加設門片，當成自家的私人空間使用。但苗栗縣政府表示，雖然騎樓產權屬於私人，但使用上必須開放，相關「5大規定」，違規最重會被罰2400元，望周知。
苗栗縣政府日前發布新聞稿指出，近期民眾詢問騎樓是否可以自行封閉、加設門片或作為私人空間使用。縣府指出，依《建築技術規則》規定，騎樓為都市設計中協助遮陽避雨、維持無障礙通行的重要設施，並可作為建築容積獎勵項目，目的在鼓勵建築物退縮並提供市民更舒適的步行空間。
騎樓使用規範「5大規定」一次看
也就是說，雖然騎樓的產權屬於私人所有，但使用上必須開放，不能視為自家範圍任意占用或加以封閉。苗栗縣工商發展處說明，現行騎樓相關規定如下：
1.寬度：自道路邊界線起算不得小於 3.5 公尺。
2.高度：騎樓淨高不得小於 3 公尺。
3.地面高度及坡度：地面需與人行道齊平；若無人行道，須高於道路邊緣 10–20 公分，並保持適當排水坡度。
4.柱面退縮：騎樓柱面須距離道路邊界線 15 公分以上。
5.淨寬：騎樓最小淨寬不得小於 2.5 公尺。
苗栗縣工商發展處提醒，上述5大規定都是為了確保民眾步行安全及維持道路使用秩序，也避免因私人占用造成公共空間受阻。因此，騎樓封閉、擺放雜物或占用作私人空間的「路霸」皆可能違法。
路霸要如何檢舉？會罰多少錢？
台北市警察局交通警察大隊表示，如發現路霸情事，可撥打110報案電話或1999市民專線，提供確實地點、占用時間及事實（占用）向警方檢舉，警方會派員前往現場查處。
彰化縣警察局也說明，依《道路交通管理處罰條例》第82條規定，若在道路堆積、置放或設置足以妨礙交通之物，或利用道路為工作場所、擺設攤位等行為，都會被處以罰鍰，可處1200元至2400元，也會被要求清除障礙。
資料來源：苗栗縣政府、台北市警察局交通警察大隊、彰化縣警察局
台北市警察局交通警察大隊表示，如發現路霸情事，可撥打110報案電話或1999市民專線，提供確實地點、占用時間及事實（占用）向警方檢舉，警方會派員前往現場查處。
彰化縣警察局也說明，依《道路交通管理處罰條例》第82條規定，若在道路堆積、置放或設置足以妨礙交通之物，或利用道路為工作場所、擺設攤位等行為，都會被處以罰鍰，可處1200元至2400元，也會被要求清除障礙。
