高雄市燕巢區月世界附近遭踢爆有一座10噸垃圾山，引發外界高度關注，藍營痛批地點又是在民進黨立委邱議瑩選區，國民黨立委柯志恩則譴責不肖業者非法傾倒。不過，高雄市環保局昨（17）日清除月世界山坡地垃圾，經破袋檢查發現包含台南等地區今年10月下旬產生之垃圾，研判為今年11月上旬遭人棄置，並立即調派各式車輛到場清除，漏夜完成坡面主要垃圾清理，今日將再加派人力機具，預計中午前完成環境復原。環保局表示，影像相關資料已向鄰近民宅調閱，並由警察局協助偵辦，目前已掌握數台可疑清運車輛，全案已報請橋檢指揮，檢警正積極偵辦中。環保局強調，本案將於今（18）日中午前完成現場清理，後續將持續配合檢警追查不法來源，並向行為人求償代履行費用，以捍衛環境正義。同時，市長陳其邁今受訪也被問及此事，他對此表示，今天中午前，垃圾就會完成清除，大約出動10多台垃圾車，警方也已經掌握特定的對象，一定嚴懲嚴辦，也移送橋檢。陳其邁指出，市府也發現這些業者偷倒垃圾，對象都已經掌握，不法行為人從11月初起有十幾車次的車子，也都將交由警方，現在在全力追查。現場今天中午就會清運結束，謝謝。