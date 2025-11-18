我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市三重區昨（17日）發生一起意外事件，一名36歲的林姓女子至一間自助洗衣店洗衣服，卻在拿衣服的途中遭到洗衣機內的刀片割傷，導致手指頭濺血，衣服也慘被割破。而業者56歲的邱姓男子則稱刀片並自己放置，林女事後也在社群網站Threads上求助。一名女網友昨（17日）16時06分許到一間位於新北市三重區六張街的自助洗衣店洗衣服，怎料，店內的滾筒洗衣機內卻無故出現刀片，導致網友的手指流血、衣服也被割破。事後，網友在社群網站Threads上曬出傷口照，無助喊：「業主認為不是他的錯，警察不管民事糾紛，還是應該打給消保官？」對此，轄區三重分局表示，這名36歲的林姓女子拿取衣物時遭到洗衣機內的刀片割傷，業主56歲邱姓男子則表示不清楚洗衣機內會有刀片，並非其放置。警方獲報後於現場抄登相關人員資料，並告知報案人提告權益，於今（18日）一早致電林女提告意願，林女表示將先尋求消保官協助，目前暫不提告。