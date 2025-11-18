我是廣告 請繼續往下閱讀

女星夏于喬的父親夏世紘，因涉嫌替從新加坡來台發展富南斯集團吸金10.8億元，遭檢方依違反銀行法起訴，最高法院在本月5日駁回上訴，判刑2年4月定讞，並通知檢方啟動防逃機制。台北地檢署今天執行發監，夏世紘已完成報到，並搭上囚車入監服刑。判決指出，富南斯集團2016年來台灣發展，夏世紘提供他在台北101大樓的醫美公司場地，讓富南斯舉辦說明會，他自己也成為「大領導」，成立「夏爸團隊」說服投資人加入。2017年間，富南斯集團聘請講師、業務員，對會員宣稱集團研發的AI人工智慧可自動幫你賺錢，並推銷投資美股的課程，每單位要價1萬元美金，保證每月獲利8％、分紅8％，利潤高達16％，騙到2千多名受害人。法官統計，光是2017年2月到2019年12月間，富南斯集團就吸金10億8015萬多元，至於夏世紘參與的部分，集團已吸金9億2263萬多元，台北地院依違反銀行法判夏世紘2年4月徒刑，其餘15人則各判1年至3年10月不等徒刑，並沒收犯罪所得。高等法院認為，本案吸金規模高達1億元以上，夏世紘是集團來台就招攬的大領導，並提供辦公室召開說明會，以及協助招攬投資人，一審量刑並無不當，因此駁回上訴；夏世紘上訴三審，最高法院認為，二審判決並無違誤，夏世紘上訴無理由，因此駁回上訴，全案定讞。夏于喬對於父親捲入司法案件，曾在5年前回應：「對於我父親的行為，我深感抱歉，每個人都該為自己的行為負責。」