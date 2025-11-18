本周免費貼圖更新！LINE表示，官方貼圖小舖今（18）日上架3組新貼圖，其中TOYOTA還有應景的上車舞貼圖，包括：「哇塞哇塞、上車囉！」，另一款啊兔貼圖則有「晚安、生日快樂、謝謝、再見」等實用文字，合計19組貼圖全部不用錢，快把握時效下載。
🟡「免費貼圖小舖」11月18日最新上架
📍好運『億』起來（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/18
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍TOYOTA讓生活動起來!（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/18
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE旅遊 × 啊兔（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/18
使用效期：90天
取得條件：加入好友
🟡「隱藏版」免費貼圖專區
📍LINE購物直播×只會說OOO的鵝（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/05
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE禮物 × 到處都是貓貓（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/05
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物夯話題 x 麵包熊日常實用篇（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/10
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物品牌名店 × 勒狗（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/10
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍魔法壞女巫：第二部（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/11
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍安安寶寶愛運動貼圖篇（⬇️點此下載）
下載期限：2025/11/28
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍LINE購物 × 買我的動態小廢圖（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/03
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍未來親子「來寶」限定貼圖！（⬇️點此下載）
下載期限：2025/11/30
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍易遊網×醜白兔-挺你一直玩（⬇️點此下載）
下載期限：2025/11/27
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍momo co和小夥伴ㄅㄅㄐ聊天無極限（⬇️點此下載）
下載期限：2025/11/27
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍波鴿家族×啾波麻糬（⬇️點此下載）
下載期限：2025/11/20
使用效期：180天
取得條件：加入好友
🟡LINE「貼圖小舖」11月免費貼圖整理
📍LINE購物護照★桔醬＆貝果（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/10
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍中華航空@小花生活系列（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/04
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 × 小懶貓（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/03
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE GO × 鼻妹（⬇️點此下載）
下載期限：2025/11/26
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE VOOM × 情緒化的兔子（⬇️點此下載）
下載期限：2025/11/20
使用效期：90天
取得條件：加入好友
