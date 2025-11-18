我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MyVideo將於本週六（22日）直播62屆金馬獎頒獎典禮，現在頁面上已在倒數計時。（圖／摘自MyVideo）

馬來西亞（Astro）都有當地電視台直播外， 其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。



以目前所有影片的氣勢，《大濛》頗有最佳劇情片獲獎相，《深度安靜》張孝全、林依晨，與《大濛》柯煒林、方郁婷，在影帝影后大獎上競爭激烈。《左撇子女孩》馬士媛是最佳新演員強棒，葉子綺、黃鐙輝、蔡淑臻將在最佳女配角與男配角獎對上《我家的事》黃珮琪、曾敬驊、姚淳耀，戰況頗為激烈。表演節目的焦點則有首度登上金馬舞台的戴佩妮、李竺芯等，精彩可期。



▲蔡淑臻（由上至下）、馬士媛、葉子綺在金馬獎大片《左撇子女孩》中都有突出的表現。（圖／光年映畫提供） 李奧納多《一戰再戰》火速上架 多部強片一起登場



而在備受矚目的金馬獎頒獎典禮外，MyVideo今年11月的最強主打大片，則是奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐主演、鬼才導演保羅湯瑪斯安德森掌舵的《一戰再戰》，曾被外國媒體盛讚為「年度最狂父女情動作片」，李奧納多提到飾演女兒的新生代演員雀絲茵菲妮蒂，透露在她之前有試過很多人，看到她就覺得是極佳人選，果然彼此對手戲充滿火花。



片中「重量級反派」則由另一位大咖影帝西恩潘飾演，他與李奧納多有一場在超市對峙的戲碼，當天並沒有把整間超市封館，還在正常營業時間直接拍攝，結果李奧納多演到一半，收銀機旁的店員竟拿起手機，當場對著他狂拍照，活生生在鏡頭前上演「路人追

星」的場面。導演邊回想邊大笑，表示這種「半即興的現場混亂」，反而成為電影裡最有趣的部分之一。



而《一戰再戰》搶先版之外，MyVideo另有《比悲傷更悲傷的事（印尼版）》、《停而走險》、《曼谷淪陷》等新片上線，本月還有情感冒險片《奇幻導航》搶先版、親子必看的《蓋比的娃娃屋：大電影》搶先版、動畫電影《萬王之王》、超人氣漫畫改編《電影版 孤獨的美食家》、泰國爆笑驚悚《冥婚鬧泰大》以及名導婁燁去年拿下金馬獎最佳劇情片大獎的《一部未完成的電影》，豐富多元，值得把握。



▲李奧納多狄卡皮歐在《一戰再戰》將是MyVideo的11月主打大片。（圖／華納兄弟提供）

第62屆金馬獎官方指定直播在台灣大哥大MyVideo



更多「2025金馬獎」相關新聞。

