日本首相高市早苗近期在國會備詢時，稱「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，意味著日本可以啟動集體自衛權，暗示若台海爆發衝突東京或將採取軍事行動，引發北京強烈不滿，中日關係緊張。對此，作家顏擇雅今（18）日指出，北京政府近日對日本劍拔弩張，一定會害中國人在海外形象繼續惡化。顏擇雅今發文表示，中國近30年國族主義越來越熾烈，中國人彷彿都覺得沒什麼不好，好像都沒想到這會帶來反挫，讓外國人感覺中國人就是面目可憎。中國人去到海外面臨的各種不友善對待，是不管中共國可以把飛彈打多遠，可以建造幾艘航母，都幫不上忙的。顏擇雅指出，這也就是說，大家總以為中國國族主義最大受害者是台灣，因為台灣要面臨文攻武嚇，但文攻武嚇是兩面刃，台灣受到壓力越大，獲得西方同情或友誼也會越多，重點是台灣可以用國家整體的力量處理文攻武嚇帶來的挑戰。但是中國人形象急速惡化，這個挑戰卻是每一中國人只能單獨面對。這時候，我認為去到海外的中國人是比台灣人更不幸的。顏擇雅認為，中國人以為不喜歡中共統治，離開就好；以為可以歸化為日本人、美國人；嫁給台灣人還可以取得中華民國身份。事實上，離開中國依然會蒙受中共統治之害，搞不好還更大。