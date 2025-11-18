我是廣告 請繼續往下閱讀

根據美國多方媒體報導，今年成功衛冕的洛杉磯道奇，據傳想簽下前聖路易紅雀明星二壘手多諾文（Brendan Donovan），26歲的金慧成恐進一步失去發揮舞台。韓國媒體憂心忡忡，也呼籲道奇盡早把金慧成交易掉，「如果他（金慧成）只能擔任代打和代跑，那就趕快交易掉他吧！」金慧成今年主要擔任韓裔二壘手艾德曼（Tommy Edman）、羅哈斯（Miguel Rojas）的替補，並未獲得太多先發機會，儘管羅哈斯成為自由球員，艾德曼則因為右腳手術恐錯過開季，但道奇寧願透過交易補強二壘防線，也並未給予金慧成足夠信任。韓國媒體Mania Times就向道奇球團呼籲：「如果他（金慧成）只能在隊內擔任代打和代跑，那就交易他吧！首發位置很難爭取，所以面對現實。他是一位運動能力、防守能力和速度兼備的球員，但道奇內野已經擁有多位經驗豐富的球員，如今透過外部交易和自由球員簽約，未來只會加劇競爭。」金慧成本季為道奇出賽71場，在有限上場時間內，繳出打擊率2成80、3轟與17分打點成績，季後賽則僅出賽2場，多半擔任代跑角色上場。韓國媒體多次批評總教練羅伯斯（Dave Roberts）不信任金慧成、未給予太多上場機會的行為。多諾文現年28歲，本季擔任紅雀主力二壘手，出賽118場打擊率2成87、10轟與50分打點，生涯首度入選明星賽。