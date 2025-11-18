大英博物館來台2026《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt）特展等不及了，奇美博物館表示，將與HTC VIVE Arts合作，引進由沉浸式VR探險體驗國際先驅excurio精心製作的VR節目《消失的法老》，親自走進世界知名的「古夫金字塔」登頂探險、漫遊尼羅河，穿越4500年親臨法老葬禮。今（18）日起開放購票「免費送常設展」參觀。
奇美博物館《消失的法老》引進VR沉浸式體驗！
奇美博物館將2026年定為「埃及年」，不只大英博物館精選280件千年展品震撼登台，館方宣布將與HTC VIVE Arts合作，引進由沉浸式VR探險體驗國際先驅excurio精心製作的VR節目《消失的法老》（The Horizon of Khufu）。
該節目曾在2022年於巴黎首演《永恆的巴黎聖母院》，吸引全球逾200萬人次體驗，並在法、英、美等地造成轟動，享有盛譽；明年將是首度在台灣登場。
登頂金字塔、尼羅河探險！親臨國王古夫Khufu葬禮
明年1月29日起隨《埃及之王：法老》特展開展，同步全新推出VR沉浸式體驗《消失的法老》，民眾只要戴上VR裝置，就能瞬間抵達千里之外的埃及，親自穿越4500年的「古夫金字塔」登頂探險，見證古老的防腐儀式。奇美博物館表示，整個過程宛如置身電影故事，臨場感十足。
歷時18個月！excurio獨家技術：重現實地全息掃描
《消失的法老》特別攜手美國哈佛大學吉薩考古專案計畫團隊（Giza Project）合作，由哈佛大學埃及學教授彼得・德・曼努埃里安（Peter Der Manuelian）專業助陣，結合歷史、建築與科學，運用現場蒐集的數據與多年學術研究資料，精準重建實景，確保內容具備最高的真實性與嚴謹度。
採用實地全息掃描「古夫金字塔」內部和周圍環境的畫面，透過虛擬引擎以1:1比例精確重建，歷時18個月才完成。借重excurio開發的獨家技術，讓VR場景在300至1000平方公尺的空間中皆能運作，還能投射出其他參與者的影像，解決VR體驗中常見的孤立感，給民眾橫跨現實與虛擬的古埃及冒險。
線上開放購票「免費送常設展」參觀！
《消失的法老》節目長度約45分鐘，將於2026年1月29日至2027年1月10日登場，將在奇美博物館全新打造的「VR體驗廳」中體驗。今11月18日起開放線上預購，官網獨家販售線上票680元。
明年1月29日起開放現場購票，全票800元、優惠票750元。凡購買VR節目「免費送常設展」參觀。提醒大家，VR體驗限8歲以上的民眾參與。
資料來源：大英博物館、奇美博物館、excurio
