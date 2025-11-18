音樂才子方大同在今年2月21日過世，如今9個月的時間過去，今（18）日是方大同出道20週年紀念日，他生前創辦的工作室「賦音樂」凌晨特地發文，跟粉絲分享方大同的「豐盛遺產」。賦音樂表示方媽媽將繼續實踐方大同的遺志，出版他已經規劃好的兒童圖文小說，工作室則會在2028年推出方大同特別專輯，另外還有紀錄片、展覽在準備中。
方大同「豐盛遺產」公開！遺作將陸續發行
賦音樂凌晨在臉書發文，表示今日是方大同出道20週年的日子，非常值得紀念與緬懷他，「大同為大家帶來了20年的美好，這些永恆的美好充滿生命力，不斷開花結果。他留下來給大家的豐盛遺產，意義非凡。」
賦音樂因此選在今天公布關於他們往後20年的美好展望。首先，賦音樂打算規劃一個充盈著方大同音樂和藝術氛圍的展演空間，預計在2027年7月14日方大同44歲冥誕當天開幕。
方媽媽繼承兒子遺志 繼續完成童書出版
方大同的媽媽也打算將他發行的兒童圖文小說《艾美夢遊》繼續出版下去，因為他們無意間找到方大同的檔案，發現他已為《艾美夢遊》第16-30冊擬定書名，而且大部分都附有清晰的故事線。方媽媽做為英文幼教工作者，她決定繼承方大同遺志，獲得賦音樂團隊及有關顧問成員的全力支持。
方大同特別專輯2028年發行、紀錄片籌備中
賦音樂也透露他們還在籌備方大同的紀錄片，2028年也預計發行方大同的特別專輯，「以上的項目將在適當時機，根據實際情況，不定期透過公告或影片與大家分享幕後花絮和進度。」另外，賦音樂也直言他們的團隊不大，同時需要秉承大同的理念，所以步伐走不快，衷心感謝大家一直以來對他們的理解和包容。
看到方大同的作品不會被埋沒，粉絲也相當感動，紛紛留言鼓勵賦音樂，「謝謝大同、謝謝方媽媽、謝謝賦音樂的所有人、「這封信叫人好感動…眼淚又不停地落下，是感動的淚。謝謝團隊持續的努力。謝謝方媽媽對大同不斷的支持和付出」、「感謝方媽媽和團隊延續大同的未完成，感謝大同為這混沌世界留下的所有和希望，我們會一直在」。
方大同生平介紹 曾擊敗周杰倫奪金曲獎
出生在美國的方大同15歲開始自學吉他、18歲自學鋼琴，風格受到Stevie Wonder等靈魂樂大師啟發，形塑獨特的R&B創作。2005年以專輯《Soulboy》出道，後又靠著〈愛愛愛〉、〈三人遊〉等情歌奠定在華語樂壇中的地位。2017年方大同更憑藉專輯《JTW 西遊記》奪下第28屆金曲獎最佳國語男歌手，擊敗周杰倫等強敵。
資料來源：賦音樂臉書
出生在美國的方大同15歲開始自學吉他、18歲自學鋼琴，風格受到Stevie Wonder等靈魂樂大師啟發，形塑獨特的R&B創作。2005年以專輯《Soulboy》出道，後又靠著〈愛愛愛〉、〈三人遊〉等情歌奠定在華語樂壇中的地位。2017年方大同更憑藉專輯《JTW 西遊記》奪下第28屆金曲獎最佳國語男歌手，擊敗周杰倫等強敵。
