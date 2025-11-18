我是廣告 請繼續往下閱讀

香港籍男子丁小琥，表面上是大陸湖南拓展集團董事長，同時身兼多項工商團體職務，7年前更以「湖南省芷江媽祖文化交流協會副會長」名義多次來台交流。然而，檢調追查發現，他實際上依中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，假藉商務、觀光或宗教交流的方式來台活動，暗中在台發展共諜組織，吸收現、退役軍人替中國取得我國軍事與公務機密。專案小組調查，丁小琥自2018年起在台活動期間，透過特助張志煒及商人何聖影協助，逐步接觸我國軍方人脈，首先從陸軍司令部戰備訓練處退役中校王文豪、國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明下手，將兩人納為核心幹部後，再利用昔日同袍、部屬等關係網擴大吸收。組織進一步滲透到現役軍中，包括空軍飛指部少校管制官邱翰林、邱妻空軍飛指部中尉人事官楊千慧、楊女弟弟步兵少校參謀官楊博智，以及陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契等人。被吸收的成員皆被要求協助提供公務或作戰科目等軍事機密資訊。檢調也查出，為使組織順利運作，丁小琥指示陳俊安以個人或其公司帳戶匯出1112萬7600元作為組織經費，其中部分資金更用於遊說現役軍官在未來兩岸衝突時「消極不抵抗」，意圖影響部隊作戰意志，國安疑慮相當重大。全案由調查局台北市調處蒐證，並由高檢署、北檢共同指揮，與國防部憲兵指揮部、政治作戰局合作偵辦。高檢署與北檢今日均宣佈偵結，依涉犯《國家安全法》、《陸海空軍刑法》等罪，起訴丁小琥及多名共諜組織成員共7人，並建請法院從重量刑。此外，北檢並依《洗錢防制法》洗錢罪及「非銀行辦理國內匯兌業務」等罪嫌，起訴丁小琥、王文豪、陳俊安3人，並聲請沒收 1112萬7600元犯罪所得；至於張志煒、何聖影則因死亡，獲不起訴處分。