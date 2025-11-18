我是廣告 請繼續往下閱讀

賴清德最新民調出爐！游盈隆：聲望緩慢甦醒

賴清德國政民調曝光！郭正亮：我很意外

台灣民意基金會今（18）日發布11月最新全國性民調，其中針對總統賴清德的總統聲望，調查結果顯示，有38%的民眾基贊同賴清德處理國家大事的方式，不過有50%不贊同；另外根據國民黨立委牛煦庭14日公布總統賴清德國政表現民調顯示，滿意的民眾有 34％、不滿意的有48％；針對政府打擊詐騙的表現，滿意的民眾有31％、不滿意的有60％。對此，前立委郭正亮直言，他很意外賴清德的民調竟然還這麼高。台灣民意基金會今（18）日發布11月最新全國性民調，其中針對「賴清德總統上任已1年多，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」調查結果顯示，10.2%非常贊同，27.7%還算贊同，24.5%不太贊同，25.7%一點也不贊同，8.4%沒意見，3.5%不知道、拒答。目前20歲以上台灣人，3成8基本上贊同賴清德處理國家大事的方式，5成不贊同。不贊同比贊同多12.3個百分點。與先前的民調相比，賴清德的社會支持度，8月時為33.3%，到現在的11月37.9%，只爬升4.6個百分點；民怨則從8月的54.4%到11月的50.2%，下降4.2個百分點。而在「總統職務表現贊同率」方面，本月較上月上揚3個百分點；同時，「總統職務表現不贊同率」下降2.3個百分點。這一來一往，仍使不贊同比贊同的人多12.3個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴清德的聲望處於緩慢甦醒狀態，仍深陷執政困境。上述民調訪問期間是2025年11月10-12日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70％，手機 30％。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。針對國民黨立委牛煦庭14日公布總統賴清德國政表現，郭正亮在政論節目《鄭亦真辣晚報》中直言，賴清德的民調竟然還這麼高，讓他很意外，明明台灣詐騙已經離譜到極點，打詐的滿意度還有接近30％，「你就知道民進黨的選民多鐵。」該民調也針對綠委沈伯洋進行調查，有聽過沈伯洋的民眾中，僅29％民眾表示滿意，47％不滿意；對此，台北市議員張斯綱在《國民大會》節目中分析，沈伯洋的滿意度基本上連民進黨的基本盤都沒有。張斯綱指出，賴清德的民調，大致介於34%至35%，高一點就是40%，這就是民進黨的基本盤，而沈伯洋這段快2年的時間中，雖然透過不斷造勢，知名度夠高，但滿意度卻偏低，僅有29%的民眾，所以連民進黨自己人都看不下去 ，都不知這位民進黨立委在做什麼，今年一整年搞大罷免，搞得民進黨粉身碎骨，如今到谷底還沒爬起來。該民調是由牛煦庭出資，調查時間從114年10月31日至11月10日，訪問對象為20歲以上台灣民眾，共有1074份有效樣本，於 95％信心水準下，抽樣誤差為 ±3.0 個 百分點以內。