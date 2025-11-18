我是廣告 請繼續往下閱讀

外媒報導，鴻海和三菱FUSO卡車巴士公司在8月宣布簽署合作備忘錄，搶攻日本電動巴士市場後，兩家公司傳出準備最快明年1月，在日本成立一家合資公司，在三菱FUSO的富山縣工廠生產電動巴士。鴻海並未對此給予回應。鴻海和三菱Fuso8月已簽署合作備忘錄，目的是共同搶攻日本的電動巴士市場。按照雙方最新計劃，新公司最快明年在三菱Fuso位於富山縣的車廠，開始生產電動巴士。據了解，雙方各出資50%成立合資公司，但外傳鴻海考慮在未來針對新公司提高其出資比率，相關條件仍在商討之中。新公司名稱可能被命名為「Fuso巴士」或「三菱Fuso巴士」等，但一切尚未定案。三菱Fuso將會把旗下巴士業務，分割至這家合資公司，所生產的將是鴻海的Model T和Model U等型號的電動巴士。電動巴士開發成本比一般電動客車高。三菱FUSO相關人士表示，整體巴士市場萎縮之際，開發成本「已不是單獨一家公司所能開發、投資的狀況」，因此才找上鴻海合作，期盼結合三菱FUSO的國內網絡，與鴻海的電動車技術與豐沛資金，推動電動巴士開發與普及。」此外，中國電動車大廠比亞迪（BYD）正以相對便宜的電動巴士搶攻日本市場，也是加速兩公司合作的原因。若真的成立新公司，這將是鴻海在日本首座電動車製造基金，以帶動其在日本的電動車代工事業的發展。鴻海為擴大電動車代工生產版圖，將繼續與其他日本汽車製造商談判合作機會。