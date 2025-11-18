我是廣告 請繼續往下閱讀

首場「鄭黃會」將登場，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將在明（19）日下午3點，於新北市新莊凱悅嘉軒酒店會面。黃國昌表示，基本上會全程公開。對此，民進黨台北市議員洪健益17日直言，黃國昌心裡很怕鄭麗文，也根本沒有要選新北市長，「其實他要的是小雞」。洪健益在政論節目《頭家來開講》中表示，鄭麗文與黃國昌的會面就是在逢場作戲，對鄭麗文來說，國民黨黨內有一些支持藍白合的,這一會面是做給那些人看的；而黃國昌司馬昭之心，並不是要縣市首長，「我告訴大家，黃國昌的民調連李四川的車尾燈都看不到，那看不到的時候他當然只能用『鄭麗文我來跟你談』的方式，其實他要的是小雞。」洪健益指出，黃國昌要的是他的四大金釵（周曉芸、陳語倢、陳怡君、林子宇）的選票，因為黃國昌是否能在黨內站穩，還要看2026年民眾黨的席次，如果減少了，一定要下台，「現在柯文哲不會說：『你趕快下台，讓我來當黨主席』」，但是要有一個時機點，比如藍白合破局，黃國昌就要自己下來。洪健益直言，藍白合的合作方式可以分很多層次，但合作的前提是真心合作，而非虛情假意，黃國昌說要全程公開，其實是因為碰到鄭麗文他也會怕，「鄭麗文不是吃素的，她在辯論、演講、對辯的時候，不處於下風」，反而是黃國昌，連綠委王義川找他出來對講都不出來。洪健益認為，藍白主席的會面還是會避重就輕，不敢正面討論選區的分配，代表雙方並沒有真心想要合作，「這種事情大家看看就好，他們各取所需，鄭麗文從頭到尾看不起黃國昌，黃國昌從頭到尾沒有要選新北市長，因為他連車尾燈都看不到」。