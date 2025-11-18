台北喜來登飯店米其林一星川揚餐廳「請客樓」即日起至12月31日推出「金蟹宴」，由主廚許宏德承襲中國川菜大師手藝，集結帝王蟹、沙公、沙母、處女蟳與松葉蟹五大活蟹，以新派的川菜手法來演繹，共有16道菜供顧客單點，將川味辛香襯托出蟹肉的細膩與鮮香。尤其主打「金蒜辣炒帝王蟹」，選用3公斤重的活體帝王蟹，以川味金蒜炒法，讓蒜香、麻辣、酥香層層交織，蟹肉依舊鮮甜細嫩，很值得一試。另外還有「香芋蟹肉手撕雞」、「酸辣汁蟹肉凍」等，道道都精緻味美。
主廚許宏德此次習自中國米其林川菜食府「許家菜」，以新派川菜手法保留川味神髓並追求細緻與平衡，以此為概念來研發出蟳蟹料理，相較大部分廚師一向喜愛處理蟳蟹採清蒸、白灼等清爽派系相當不同，多了分濃厚重口味，吃起來卻又不失其高檔海鮮該有的鮮活韻味。
不過「金蟹宴」的前菜部分也就有「溫和」派，像是「熟醉處女蟳」，融入江浙熟醉法，有別於生醃作法，主廚將肥美處女蟳蒸熟後浸入花雕、白蘭地與高粱特調醉汁冰鎮三小時，蟹膏晶亮潤澤、酒香滲入蟹肉，風味醇厚。還有「香芋蟹肉手撕雞」，以川菜經典冷盤為基底，層疊鮮拆松葉蟹肉與酥炸芋絲，點綴魚子醬，最後淋上紅油與煳辣油等，淡淡的麻香襯出蟹鮮，愈嚼愈香。
還有形色皆美的「酸辣汁蟹肉凍」，以鮮拆松葉蟹腿肉與澄清蟹湯凝成晶瑩蟹凍，搭配老醋、花椒、紅油調成酸辣汁，鮮甜與麻酸交錯，既保留海味原香，也展現川味層次。
此次「金蟹宴」最受矚目就是「金蒜辣炒帝王蟹」，選用重達3公斤的活體帝王蟹，並嚴選成都新一代朝天椒與韓國太陽草辣椒來製作，再與雲林蒜酥炒成底料，出鍋後撒上香茅碎與九層塔提香，並以花生增添爽脆，蟹腳肉事前修剪過，其實很容易取下，裹滿金蒜與各式辛香料的蟹肉，有著無比鹹香的涮嘴滋味，微辣卻不燥口。
直接重擊帶嗆辣味的則有「青辣汁肉餅蒸膏蟹」，結合蒸肉餅以及許家菜獨創青辣汁味型，取沙母的肥厚蟹膏與肉汁相融，淋上藤椒青辣與魚露椒汁調味，辛香與鮮味交織，細膩滑潤，迷人的醬汁甚至相當下飯。
想要來點主食，更有「松葉蟹肉麵」，以台灣手工麵搭配每份至少半斤的現拆松葉蟹肉，注入以老母雞、雞骨與豬大骨文火熬煮的乳白湯頭，並拌入蝦仁丁、火腿絲添香。湯色濃白、每根麵條皆吸飽湯汁精華，入口鮮甜不膩。
高雄萬豪中餐廳也有蟹宴 粵菜風味道道醇厚
高雄萬豪酒店的皇豪中餐廳，也是即日起推出「秋之蟹宴」，主廚以細膩刀工與傳統粵菜技法打造四道重磅料理，展現粵菜中「鮮、香、潤」的極致精神。像是「荔芋子排蒸蟹皇」，改良自經典「虎門蒸蟹餅」，以肥嫩豬子排取代絞肉，結合約700克重的大沙母與綿密芋頭一同蒸煮，讓芋頭充分吸附蟹肉與子排的香氣，層層堆疊出濃郁鮮甜。
也有「蕃茄酸湯過橋鱈場蟹」，選擇粵式「過橋」手法演繹阿拉斯加鱈場蟹之鮮，以紅酸湯與黃燜濃湯雙湯底燉煮，紅酸湯由番茄發酵而成，酸香開胃；黃湯以老母雞與排骨熬製，香濃醇厚。「秋之蟹宴」供應至2026年2月28日止，須提前一日預訂，餐點價格另計10%服務費。
資訊來源：台北喜來登飯店、高雄萬豪酒店
我是廣告 請繼續往下閱讀
直接重擊帶嗆辣味的則有「青辣汁肉餅蒸膏蟹」，結合蒸肉餅以及許家菜獨創青辣汁味型，取沙母的肥厚蟹膏與肉汁相融，淋上藤椒青辣與魚露椒汁調味，辛香與鮮味交織，細膩滑潤，迷人的醬汁甚至相當下飯。
高雄萬豪酒店的皇豪中餐廳，也是即日起推出「秋之蟹宴」，主廚以細膩刀工與傳統粵菜技法打造四道重磅料理，展現粵菜中「鮮、香、潤」的極致精神。像是「荔芋子排蒸蟹皇」，改良自經典「虎門蒸蟹餅」，以肥嫩豬子排取代絞肉，結合約700克重的大沙母與綿密芋頭一同蒸煮，讓芋頭充分吸附蟹肉與子排的香氣，層層堆疊出濃郁鮮甜。
也有「蕃茄酸湯過橋鱈場蟹」，選擇粵式「過橋」手法演繹阿拉斯加鱈場蟹之鮮，以紅酸湯與黃燜濃湯雙湯底燉煮，紅酸湯由番茄發酵而成，酸香開胃；黃湯以老母雞與排骨熬製，香濃醇厚。「秋之蟹宴」供應至2026年2月28日止，須提前一日預訂，餐點價格另計10%服務費。