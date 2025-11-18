我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨籍立委林岱樺今（18）日在政論直播節目《中午來開匯》專訪中，針對高雄岡山造勢晚會，當初公開表態支持的林佳龍未現身一事表示，私下林一直就像老大哥一樣，給了自己很多的指導與加油，甚至在策略上或者政策上，都表達支持。林岱樺表示，造勢晚會人潮爆滿，代表的意義，第一個就是市民的覺醒，第二個是高雄的覺醒，第三個是林岱樺的覺醒。所謂市民的覺醒，她覺得很清楚的顯示出高雄市民，已經走出了派系包辦，走向市民自主的時代了，不再是派系說了算的時代了。至於屬正國會系、現任外交部長的林佳龍，未現身岡山造勢晚會，林岱樺表示，沒有主動邀請林佳龍到場，但強調林一直就像老大哥一樣，由於曾經是立法院的同事，即使曾在縣市合併這個議題上鎩羽而歸，仍都有很好的溝通。從開始打這次的初選戰，林佳龍也都給了自己很多的指導與加油，甚至在策略上或者政策上，都表達支持。林岱樺說，她也體諒林佳龍真的有太多壓力了，包括部長林佳龍跟其他正國會系的所有兄弟姐妹，其實都是好朋友，政壇上的好兄弟姐妹，也因為理解他們的壓力，所以也沒有特別邀請他們到場，但重點還是有這麼多鄉親站出來，證明市民做主、市民最大咖。