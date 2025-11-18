我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lulu的復古花瓣泳帽掀起討論，吸睛又獨特。（圖／Lulu 黃路梓茵 IG @sunnygirl800424）

藝人Lulu（黃路梓茵）近期閃婚陳漢典後工作滿檔，仍抓緊空檔返家陪伴家人。她近日曬出一系列在台中老家享受日光浴的泳裝美照，難得以白色深V連身泳裝入鏡，氣質清新又自帶俏皮，頭上還戴了吸睛的復古花瓣泳帽，成為照片亮點，貼文一曝光立刻讓粉絲狂刷：「只有妳駕馭得了這套！」Lulu這次挑選的白色連身泳裝，以鏤空花朵蕾絲為主體，深V線條使比例更加修長，簡約卻充滿細節；在陽光映照下，更襯托出她健康且帶光澤的膚色。整體造型清新、溫柔又帶點少女氛圍，與以往舞台上的綜藝形象完全不同。引發最大討論的，是她頭上那頂「復古花瓣泳帽」。由深藍、湖水藍與白色花瓣交錯堆疊，立體感十足，吸睛又有造型感，讓粉絲笑稱：「好像從老電影走出來的小美人魚！」也有人留言：「換成別人戴可能不行，但妳戴起來剛剛好、還超可愛。」Lulu也在貼文透露心情，笑說近期回到台中才感受到「真正的真正有Sunny」，趁著陽光難得露臉，她特地穿上之前在美國買回的泳衣與泳帽，享受入冬前的最後一曬。粉絲也紛紛留言按讚，直呼她婚後氣色好、狀態佳，連穿搭都充滿Lulu式魅力。回顧Lulu近況，她今年無預警閃婚陳漢典，在社群上曬出婚戒與合照，震撼演藝圈，兩人一起主持《綜藝大熱門》超過10年，如今修成正果，讓所有人都不敢相信，一開始還以為是節目效果，後來隨著他們身邊的藝人朋友接連恭喜、公司發聲明，才確定此事不是鬧著玩的。上月20日Lulu與陳漢典低調前往戶政事務所登記結婚，正式升格為夫妻。後續Lulu也在YouTube頻道上傳長達12分鐘的紀錄影片，完整曝光兩人登記當天的趣味片段，甜蜜感情羨煞不少粉絲。