針對與國民黨新任主席鄭麗文舉行會面，民眾黨主席黃國昌今（17）日指出，「目前預定的時間，是這個週三的下午」；另據悉，「鄭黃會」地點已確定在新北新莊凱悅嘉軒酒店登場。對此，資深媒體人尚毅夫在網路節目《新聞！給問嗎？》時預測，雙方的第一次接觸就是交換意見、行禮如儀，不會有太多結論，目前要談2026年地方大選還太早。主持人尚毅夫表示，黃國昌一直想跟藍營見面，藍白合不是假議題，而是黃國昌與鄭麗文要談什麼？尚毅夫提到，目前要談2026年地方大選的提名策略太早，鄭麗文第一件事情是要先擺平黨內，其次是鄭麗文作為黨主席的權威，目前看來也不太強，所以若「鄭黃會」要先談聯合治理，第一次接觸就是交換意見，談2026太早，議員的部分大概就是各自努力。尚毅夫指出，黃國昌日前與中廣前董事長趙少康便當會時，拿白營內部民調給對方看，但講了半天，民調也不敢拿出來，也不知是誰做的民調；並認為「鄭黃會」就是行禮如儀，不會有太多結論，頂多列一個行程表，包括何時再見面、具體談什麼等。另針對兩年條款未來是否執行，尚毅夫認為，這要看民眾黨前主席柯文哲的態度，柯文哲對黃國昌沒有十足的信任，因為先前柯案爆發，黃國昌整天罵媒體，但相關報導有八至九成皆屬實，不認為柯家會信任黃國昌，民眾黨仍以柯為尊。尚毅夫說到，兩年條款即將到期，柯文哲也要思考一些事情，包括明年的地方選舉跟民眾黨主席選舉，這些都關乎民眾黨未來的發展。