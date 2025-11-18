我是廣告 請繼續往下閱讀

秋意正濃，台中市民不用飛日本，也能欣賞絢麗楓紅！台中市政府交通局今年首度推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，自明（19）日起至12月14日止，民眾可透過「台中Go」平台購買24、48或72小時無限次搭乘公車的套票，搭配合作店家的住宿與農特產品折扣，輕鬆享受交通、購物與住宿三重樂趣，一次暢遊梨山秋季最美楓景。交通局長葉昭甫表示，每年11月至12月中旬，位於和平區的大梨山楓葉逐漸轉紅，是人氣賞楓景點。為鼓勵民眾減少自駕、響應低碳旅遊，交通局特別整合市區與觀光公車資源，推出「台中Go」套票，旅客在有效時間內可不限次數搭乘市區與觀光公車，輕鬆抵達武陵農場、福壽山農場等賞楓熱點，享受舒適又環保的旅程。套票分為24、48、72小時三種方案，適用於全台中市區及觀光公車路線。前往梨山的旅客可搭乘豐原客運865路（豐原往返梨山）及865區路（谷關往返梨山），沿途經中橫台8線與臨37線便道。交通局已與客運公司協調，保留特定班次座位，確保旅客順利出發。葉昭甫指出，許多民眾為追楓特地飛往日本、韓國，但梨山同樣擁有繽紛楓紅、層次分明的高山美景。沿途可欣賞武陵農場落羽松、福壽山農場楓林小徑及獵人步道等自然景觀。選擇搭乘公車，不僅減少碳排放，也能慢遊山林，欣賞雲霧變幻的壯闊景致。此外，持近7折優惠套票的旅客，可享指定合作業者的住宿折扣與在地農特產品優惠，鼓勵深入在地、支持山城小農。交通局也提醒，梨山位於高海拔，日夜溫差大，旅客務必攜帶保暖衣物並注意天候變化。「台中Go」平台整合市區公車、觀光、停車等資訊，提供線上購票、班次查詢及景點建議。交通局表示，套票優惠期間，旅客可用最便捷的方式、最優惠價格暢遊梨山，達到「樂遊、節能、永續」的旅遊目標，邀請民眾「搭公車賞楓去」，感受楓景與在地人情。