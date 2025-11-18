鬼鬼（吳映潔）迎來演藝生涯的里程碑，在社群網站上發文表示出道20週年了，自認是個很容易3分鐘熱度的人，所以根本沒想過這工作能夠做了這麼久，偶爾也會有想放棄的時候，但因為工作帶給她的快樂，想要完全放棄也非常不容易，她希望20年是一個更新的開始，能累積很多好作品。演藝界友人包括阿本、峮峮、阿喜等，都來留言支持。

▲鬼鬼（吳映潔）紀念出道滿20年，發文感謝粉絲長久以來對她的支持和喜愛。（圖／摘自 IG@gemma_811)
鬼鬼入行20週年　想放棄演藝工作不容易

一般人印象中，鬼鬼是從《我愛黑澀會》美眉選拔中脫穎而出、後來被選為團體「黑Girl」其中的一員正式出道，但她是在2005年11月18日參加該節目的選秀，因此把當天視為出道日，到今天剛好就是20週年，她也從16歲的小女生，變成獨自撫養女兒的媽媽。

在這一段演藝界發展的日子，鬼鬼寫道：「這份工作其實讓我活得五光十色，也不完全是一份工作，是工作與人生並行著。」她有時候都會覺得自己其實也沒有那麼好，偶爾會有想放棄的時候，但是要她放棄這工作超級不容易，她真的很熱愛工作帶給她的快樂。

▲鬼鬼今年初升格當媽，曾引起外界熱烈話題，她也來到在演藝界20週年的里程碑。（圖／記者朱永強攝影）
峮峮、阿本向鬼鬼致意　多年交情不隱藏

對於演藝界發展滿20年之後的願景，鬼鬼期盼還可以累積很多好作品，帶給自己力量也可以帶給粉絲們力量，她很謝謝喜歡她的人，也很謝謝討厭她的人，寫道：「何得何能讓你們喜歡讓你們討厭，謝謝你們一路相伴支持、鼓勵祝福。」

在搭配的影像中，鬼鬼再次穿上學校制服，回到《我愛黑澀會》中的制服美眉模樣，也再度展現當初表演的拉二胡才藝，勾起觀眾滿滿的回憶。她的演藝界好友峮峮留言回覆道：「謝謝大吳的愛，週年快樂。」阿喜則是寫道：「愛你！重點是你都沒變耶。」阿本則是留言：「20週年快樂！每次有你就有各種歡笑，請繼續陪伴大家～～」

粉絲們都祝福她入行20週年快樂，強調時間固然過得很快，對她的愛不會改變，會繼續支持她到底，還有人表示會愛她一萬年，也感謝在這麼長的日子裡，都有她和她的作品陪伴。

▲鬼鬼今年初震撼宣布未婚生女，後來在社群曝光與一位混血寶寶互動的照片，粉絲也紛紛留言表示：「是鬼鬼的女兒嗎」、「眼睛好大」。（圖／摘自鬼鬼臉書）
鬼鬼 IG 留言全文：

今天是值得紀念的一天
我出道20週年了
沒想過一份工作做了這麼久
我是一個很容易三分鐘熱度的人
堅持最久的就是這份工作
這份工作其實讓我活得五光十色
也不完全是一份工作
是工作與人生並行著
有時候都會覺得自己其實也沒有那麼好
偶爾會有想放棄的時候
但是要我放棄這工作超級不容易
因為真的很熱愛每份工作給我的快樂
20年是一個更新的開始
希望我還可以累積很多好作品
帶給自己力量也可以帶給你們力量
很謝謝喜歡我的人
很謝謝討厭我的人
何得何能讓你們喜歡讓你們討厭
謝謝你們一路相伴支持鼓勵祝福
你們可以跟我分享是從什麼時候喜歡上我？
或討厭我的嗎

#20週年快樂
#我愛黑澀會
#霹靂MIT
#Sugarrush
#我還是你們的公主
#還有很多說不完換你們說

來源：鬼鬼IG

