台南繼安平雅樂軒之後，又將有萬豪體系酒店加入！由興松建興業股份有限公司興建並邀請國際知名萬豪集團（Marriott International）旗下品牌「萬楓酒店（Fairfield by Marriott）」進駐臺南科學園區的旅宿新案，今（18）日上午在善化區舉行隆重動土典禮，有望在2028年開幕。
之後的台南萬楓酒店將緊鄰臺南科學園區核心區域，位於臺南市善化區善美大道與善福二路口，規劃地上11層、地下2層，客房總數約168間，預計於2028年完工營運。台南市府表示，周邊交通便捷生活機能完善，未來可望成為園區企業商務旅客與觀光旅遊住宿的重要選擇，也進一步帶動善化地區商業與觀光能量發展。
台南市長黃偉哲也表示，臺南不僅是文化古都，更是兼具科技、觀光與宜居特質的城市，市府積極打造友善投資環境與永續觀光，吸引國際品牌進駐，此次萬豪萬楓酒店的落腳，不僅象徵國際旅宿集團對臺南市場的高度信任，也將完善科學園區周邊的住宿供給，提升城市整體國際能見度與觀光接待量能。
台南大億麗緻由福泰集團接手 加盟希爾頓集團
另外，台南的大億麗緻酒店熄燈多年之後已確定改由福泰集團接手，並與希爾頓集團正式簽約，攜手打造台南Signia by Hilton酒店，預計於2026年開幕營運，屆時將成為「亞洲首間」Signia酒店。福泰飯店集團表示，此次合作將串聯文化古都與科學園區商務市場，定位頂級住宿空間，並推動城市躍向國際舞台。
明年將開幕的Signia by Hilton酒店，為於台南市中心，環繞小西門與中山路商圈，周邊有超過50家博物館，更是台南美食的核心地帶。擁有絕佳的觀光及交通優勢之外，南台灣半導體S廊帶的發展，亦能帶動龐大商務需求。
資料來源：台南市政府
