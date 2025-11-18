我是廣告 請繼續往下閱讀

▲疾管署說明日本流感疫情，提醒民眾符合公費對象應盡快接種疫苗。（圖／記者張乃文攝）

日本流感爆發，疾管署提到，今年日本與台灣的疫情有點類似，提早約一個月進入流行期，個案數上週與前一週比起來多了1.5倍，個案數急遽增加。疾管署副署長曾淑慧分析，可能與4個原因有關。日本流感疫情持續，東京更宣布進入流感流行期。國內情況，依據疾管署監測資料顯示，第46週(11/9-11/15)類流感門急診就診計93,247人次，較前一週下降9.1%；另近7日新增42例流感併發重症病例(10例H1N1、30例H3N2、2例A未分型)及10例死亡(4例H1N1、6例H3N2)。曾淑慧預估，約12月上旬流感會開始上升，春節前後到達高峰。曾淑慧提到，截至今年11月17日止，公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，新冠疫苗接種累計132.9萬人次；而流感疫苗剩下不到90萬劑，評估疫情狀況後再討論增購。曾淑慧指出，今年日本流感疫情與台灣有點類似，約提早一個月進入流行期，往年日本流行期約在11月，且近一週疫情快速上升，上一週跟前一週比起來個案數多1.5倍，出現急遽增加的情況。曾淑慧表示，無論是日本、台灣，流感疫情提早進入流行的原因可能包括病毒轉換、免疫負債及國際旅遊、還有戴口罩的人較少。她提醒，屬於高風險、公費接種的對象應盡早接種流感疫苗，若非公費施打對象，也可跟醫師討論評估是否需要自費接種，及早得到保護力。