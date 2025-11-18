冷空氣準備一波接一波襲擊台灣，周四清晨前東北季風影響，北台灣空曠地區清晨將會出現12度的低溫，秋冬後的冷空氣，強度又分為「東北季風、冷氣團、寒流」等，對氣溫數字的直接影響也有所不同，《NOWNEWS》也整理中央氣象署如何定義寒流、冷氣團、東北季風。

🟡寒流、冷氣團差別

氣象署指出，冬季常見的「大陸冷氣團」是形成於極地的氣團，因為高空氣流的推動而進入中國大陸，經華中轉向東海及太平洋。因為它源於極地，屬於冷氣團，又是從大陸流出來，所以就稱為「大陸冷氣團」。而現階段，為了讓民眾便於分辨，「冷氣團」細分為寒流、強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、東北季風4個類別等級。

▲東北季風、冷氣團、強烈冷氣團、寒流、霸王級寒流有多冷，冷空氣分類定義一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）
🟡寒流、冷氣團、東北季風溫度定義

📍寒流：預測台北的「日最低溫」降到攝氏10度或以下。

📍強烈大陸冷氣團：台北日最低溫降到攝氏12度以下。

📍大陸冷氣團：台北日最低溫降到攝氏12度至14度。

📍東北季風：台北日最低溫高於14度的冷空氣。

🟡寒流、冷氣團對健康威脅

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，氣溫變低時，人體血管會自然收縮抵抗降溫，此時身體會犧牲四肢血液供應，讓溫熱的血液，停留在內臟、肚子等身體重要器官。

當血管收縮、阻力增加時，就容易出現血壓上升、血小板活性提高、血液濃稠度增加等表現，，以上情況都會使血管更容易產生「血栓」，所以冬天中風的患者會比夏天多。

▲衛生局呼籲，穿著禦寒衣物，要注意頭頸部及四肢末端的保暖，例如穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等，建議採用多層次洋蔥式穿法。（圖／記者陳明安攝）
▲低溫容易出現血壓上升、血小板活性提高、血液濃稠度增加等表現，，以上情況都會使血管更容易產生「血栓」。（圖／記者陳明安攝）
🟡寒流、冷氣團怎麼穿？

劉中平強調，近年冬季時，臨床常出現「心悸、心律不整」的患者，這些都是因為將溫導致，嚴重甚至會有「猝死危機」，當身體覺得寒冷時，會發出「手腳冰冷、頭暈、呼吸喘、胸悶」等警訊，此時就應增添保暖衣物，或進行禦寒措施，因此面對不同等級的冷空氣，再穿著上也要適時變化。

📍寒流：長袖、羽絨外套、圍巾、口罩、手套、毛帽

📍強烈大陸冷氣團：長袖、發熱衣、厚外套、圍巾

📍大陸冷氣團：長袖、發熱衣、防風外套

📍東北季風：長袖、防風外套

資料來源：中央氣象署

