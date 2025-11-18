我是廣告 請繼續往下閱讀

不分藍綠白！引進鞭刑「贊成高於不贊成」

台灣詐騙猖獗！86%民眾認為刑罰太輕

新加坡國會5日三讀通過「刑事法（雜項修正）法案」，詐騙相關罪犯將面對鞭刑在內的刑罰。鑑於台灣詐騙猖獗，有立委呼籲效法新加坡修法，才能有效嚇阻犯罪。對此，根據《TVBS民意調查中心》調查顯示，無論政黨傾向，皆是贊成的比例高於不贊成，共有70%民眾贊成（50%非常贊成，20%還算贊成），明顯高於19%不贊成（13%不太贊成，6%很不贊成），11%沒有表示意見。根據《TVBS民意調查中心》針對台灣20歲以上民眾最新調查結果顯示，無論政黨傾向為何，民眾對於台灣應引進鞭刑處罰詐騙的看法，皆是贊成的比例高於不贊成。民進黨認同者有66%贊成，高於24%不贊成；國民黨認同者有74%贊成，20%不贊成；民眾黨認同者更有83%贊成，僅14%不贊成；中立民眾也有70%贊成，明顯高於18%不贊成。調查也顯示，高達86%民眾認為台灣現行法律對詐騙犯罪的刑罰太輕，僅3%認為剛好，更僅0.2%認為太重，11%沒有意見。而對於台灣應引進鞭刑，處罰詐騙犯的建議，有70%民眾贊成（50%非常贊成，20%還算贊成），明顯高於19%不贊成（13%不太贊成，6%很不贊成），11%沒有表示意見。本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於114年11月11日至11月14日晚間18：30至22：00，共接觸1,193位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為178位，拒訪率為14.9%，最後成功訪問有效樣本1,015位（市話508、手機507），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。