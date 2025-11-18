我是廣告 請繼續往下閱讀

▲彰化縣政府今天公布芬普尼毒蛋管制空窗期的雞蛋流向。（圖／彰化縣政府提供，2025.11.18）

台中市長盧秀燕今天在市議會爆料，在管制空窗期流出的彰化縣芬普尼毒蛋，不只被賣到台中，但因事權之故她不便對外說明。彰化縣政府下午證實，文雅畜牧場9日出貨給梧棲龍忠蛋行與另一配合的蛋車，蛋車實際販售到新北1萬顆，新北市獲報後追回下架5400顆，實際售出4600顆。彰化縣毒蛋事件移動管制出現破口，台中市食安處稽查發現，4萬顆雞蛋流向梧棲區龍忠蛋行，且芬普尼含量還超標5倍！台中市長盧秀燕今（18）日在市議會備詢時爆料，第二批毒蛋不只流向台中，還被偷賣到其他地方，由於此事並非台中事權，她不方便說明，希望有關單位趕快公布讓民眾了解，別讓食安形成大破口。彰化縣衛生局長葉彥伯表示，文雅畜牧場認為已被解除禁運，11月9日實際出貨285籃5萬7千顆雞蛋給台中龍忠蛋行與另一配合的蛋車，龍忠蛋行以自家貨車載走200籃約4萬顆蛋，台中市衛生局回收下架38籃約7600顆，檢方昨搜索帶回13籃約2600顆，所以實際出售149籃約2萬9800顆。另一與文雅配合的蛋車則訂貨85籃1.7萬顆，衛生局攔截35籃約7千顆，實際賣到新北市50籃約1萬顆，新北衛生局配合彰化通知回收下架27籃約5400顆，於昨天同步銷毀，所以實際售出4600顆。由於彰化食品業者都被通知禁止接收文雅的蛋，所以沒流入縣內。文雅畜牧場飼養雞隻4.9萬隻，每天生產雞蛋約4萬顆，移動管制後蛋雞仍持續產蛋，該場9日出貨5.7萬顆雞蛋，檢方今天持續約談畜牧場陳姓負責人，以深入了解案情，對於數字上的落差及是否被混入不同天生產的蛋，以及龍忠蛋行來載貨時是否知道雞蛋有問題，皆將進一步釐清。