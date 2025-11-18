紅亮亮的「豆棗」常常出現在午餐便當、清粥小菜店，更是陪伴無數役男早餐時光的好夥伴。不過，你知道「豆棗」的真實身分嗎？對此，就有商行揭露，「豆棗」其實就是炸過的豆皮，再加入砂糖等配料調味。菜販廖炯程更公開它「台灣限定」的驚人身世，更大讚豆棗已是「可以申請文化遺產」的存在！

吃粥必配「豆棗」到底是啥？超甜滋味成最佳配角

有鄉民在PTT上發文詢問「豆棗為什麼那麼好吃？」透露自己到自助餐店時常會夾來當配菜，很多人也都會拿來配稀飯吃，但他相當不解：「豆棗一份才10元，又夠甜，為什麼會這麼好吃，有沒有八卦？」

對此，味來商行近期就在Threads上發文解答：「吃粥很常配的豆棗，它的原型其實就是炸過的豆皮，之後邊煮邊加入砂糖、鹽、麥芽糖、醬油。」小編也坦言，自己沒來這裡上班還真的不知道豆棗的真實成分。

貼文曝光後，也引發一票網友驚呼，「我最愛的豆棗居然是我最討厭的豆皮做的」、「去吃清粥小菜必點欸」、「以為是麵粉製的產品，原來是豆皮」、「豆棗是熱量炸彈，但吃粥不能沒有。」

▲外表帶有亮澤、會微微反光的豆棗，因為甜膩口感擄獲不少台灣人的味蕾，而這項美食的發明與起源地就是台灣。（圖／廖炯程臉書）
豆棗竟是台灣獨家美食！真實起源曝光

此外，新莊公有市場菜販廖炯程今（18）日也發文揭密「早餐神物豆棗」的起源。他表示：「豆棗不是中國來的，是台灣自己發明的！完全是MIT的特色食品。

廖炯程解釋，因為日治時期台灣蔗糖大量量產，於是各種蜜餞陸續誕生：番茄乾、話梅、金橘，而豆棗就是那個時代的創意結晶。「台灣做出世界首創的豆棗，還外銷日本，根本是可以申請非物質文化遺產的存在啊！」

