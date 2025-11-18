我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士近況回升，在對戰紐奧良鵜鶘的比賽中大勝，取得3連勝、戰績來到9勝6敗。但比賽末段發生的一幕，讓主帥科爾（Steve Kerr）完全沒有因為大比分領先而放鬆，反而在場邊對著希爾德（Buddy Hield）暴怒咆哮。賽後他也對此解釋道，這種情況過去在對聖安東尼奧馬刺時也發生過，並差點導致輸球，呼籲球員不可以因為領先就這樣漫不經心處理球。第四節剩下3分鐘多，勇士仍領先22分，看似勝局已定。然而希爾德在邊線發球時出現大意失誤，將球直接傳給斯賓塞（Pat Spencer），造成一次完全不必要的失誤。科爾當場怒吼，不只罵希爾德，也痛斥全隊鬆懈。賽後，科爾解釋他為何如此生氣。他說：「我們不能粗心大意。我們在發球，卻還能被抄走，這絕對不該發生。前幾天在對馬刺的比賽我們也犯了一樣的錯，差點因此輸球。如果我們想在高強度的比賽中競爭，必須變得好得多。」勇士此役雖然以大比分獲勝，但全隊出現21次失誤，讓科爾相當不滿。他強調，這樣的錯誤一旦在比分接近時發生，將可能直接葬送勝利。儘管如此，勇士近期確實逐漸找回節奏，先前輸給奧克拉荷馬雷霆後，格林（Draymond Green）曾公開點名球隊需要更有緊迫感，似乎也成為團隊的轉捩點。穆迪（Moses Moody）本場比賽砍下32分、三分球12投8中，狀態大爆發；柯瑞（Stephen Curry）雖表現低迷僅拿9分，但球隊仍輕鬆收下勝利。勇士接下來能否延續這波走勢，關鍵在於能否避免科爾口中的「愚蠢失誤」。正如他所說，球隊必須在任何情況下保持100％專注，即使領先22分也不例外。