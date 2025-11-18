我是廣告 請繼續往下閱讀

政治網紅館長（陳之漢）近日遭到元老級員工毀滅式爆料，包含金錢糾紛與性醜聞等爭議；而與館長交情良好，被外界視為「麻吉」的民眾黨主席黃國昌，日前也深陷貪污疑雲，被人檢舉收受200萬元質詢費。對此，黃國昌今（18）日召開記者會反擊週刊爆料，一段狂喬麥克風的畫面卻意外引起討論，甚至被質疑根本是在「偷臭」館長。館長上週遭資深員工「大師兄」李慶元爆料，曾要求員工小偉傳生殖器照片，供館長及館嫂房事助興，還私傳與館嫂的性愛片與錄音檔給對方，甚至還叫小偉「睡大嫂」，與館嫂發生性行為高達2次，導致小偉飽受精神壓力，長期身心受創需求助身心科。面對連環爆料，館長連續3天開直播全面反擊，不斷強調對方「一切都是為了錢」，更反爆料把這3員工當爹在養。面對好麻吉風波延燒，黃國昌低調回應：「我們這些『外人』不適合評論，一切以館長說法為準。」而黃今日召開記者會回應涉貪、遭北檢列為他字案被告調查時，面前麥克風卻怎麼樣都「站不起來」，讓他不得不親自動手，上下左右猛喬，在調整的過程中，他脫口說了一句：「這是不是壞掉了？」還回頭向現場人員抱怨：「超軟啊！」臉書粉專「Mr.柯學先生」分享了此片段，酸笑：「黃國昌是不是在偷臭阿館！」短短4秒影片曝光後，網友也紛紛洗版狠酸「名符其實的軟男」、「心慌意亂了慘了」、「真的很粗魯，公家的東西都這樣亂拗，壞了也不是花你的」、「不是太軟是底座太鬆了」「他嘶吼到連麥克風都不『挺』他了」，不過該貼文事後被發現似乎已經遭到刪除。