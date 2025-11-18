全聯24小時都買得到了！今（18）日官方宣佈將擴大24小時服務版圖，自11月起北、中、南共計新增5家門市，提供小時達「24hr全天候外送」，且小時達主打「外送不加價」，也就是說消費者不只白天可以逛全聯，晚上門市也提供外送服務，若是搭配免運活動，相當於沒有價差，且12月12日前夜貓每滿600元現折100元，約84折優惠，善用優惠就能比親自到門市選購更划算。事實上，家樂福全台9間24小時量販店有家速配服務。
🟡全聯擴大24小時服務版圖！5門市新增全天候外送服務
全聯透露，根據全聯外送服務「小時達」數據顯示，夜間訂單需求強勁，佔整體訂單3成，官方宣佈將24小時服務版圖，自11月起，全聯新增5家門市提供24小時外送服務，包括「桃園國際」、「新竹城北」、「台中市政」、「台南林森」、「苓雅中正一」。
至此，全聯共有9間門市提供全天候外送服務，另4家為「台北大安延吉」、「台北中山吉林」、「台北萬華中華」、「新北中和中安」。
🟡全聯小時達回饋夜貓族！指定時段消費滿600元現折100元。
全聯小時達主打「外送不加價」、「最快30分鐘送達」深受消費者喜愛，即起歡慶新門市提供不打烊外送服務，至12月12日前，每天晚上10點至早上8點前，5家新增24小時服務門市，訂單輸入「夜貓專屬」優惠碼，小時達單筆消費滿600元現折100元。
官方觀察夜間消費行為發現，飲料、冷藏乳飲品、泡麵等麵製品，以及零食餅乾最熱銷，顯示深夜族群偏好簡易料理與可即食商品。
🟡不只全聯半夜買得到！家樂福也有24小時服務
家樂福全台量販9間24小時店有家速配（小時到貨）服務，超市有133間夜間家速配外送服務（凌晨3點～5點除外）。
