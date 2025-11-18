冷空氣即將在明天至周四清晨（11月19至11月20日）威力來到巔峰，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天清晨北台灣、宜蘭只有14至15度，入夜後將會跌破15度，空曠地區只有12至13度，不過明天水氣也減少，北部降雨有所趨緩，周末（11月22日至11月23日）回溫後，下周一（11月24日）再有東北季風襲台。
冷空氣威力達顛峰 明晨低溫12度
黃恩鴻指出，今（18）日晚上北台灣低溫下探16度，中南部、花東落在17度上下，明天清晨，外島的馬祖僅12度，中部以北、宜蘭低溫只有14至15度，南部及花東17至18度，空曠地區會再低1至2度，體感比今天更加寒冷。
周四整體雨勢趨緩 周末短暫回暖
黃恩鴻說明，明天白天，各地高溫都會比今天白天降2至3度，北部、宜蘭16至18度，中部、花東21至23度、南部25至27度；不過由於水氣減少，降雨也會趨緩，桃園以北、宜蘭、花蓮只剩局部短暫雨。
黃恩鴻提及，周四、周五降雨範圍進一步縮減，周六、周日東北季風減弱，各地回溫，基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫雨，其它地區多雲到晴為主，中南部日夜溫差較大。
下波冷空氣馬上接力 首波冷氣團還要等等
黃恩鴻表示，下周一台灣將迎接新一波冷空氣，目前預估各地低溫18至19度，尚未達到冷氣團等級，屆時桃園以北、東半部又會出現雨勢，特別是基隆北海岸、大台北山區、東北部可能有局部大雨。另外，今、明天北海岸、東半部及恆春有長浪，提醒民眾留意。
黃恩鴻也補充，往年統計，第一波大陸冷氣團報到的日期平均落在11月27日，首波冷氣團抵達台灣的時間，最早紀錄是1957年10月8日，最晚紀錄則是1995年1月4日，氣象署在未來一周還沒發現冷氣團訊號，11月底狀態還有待觀察。
資料來源：中央氣象署
