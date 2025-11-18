冷空氣即將在明天至周四清晨（11月19至11月20日）威力來到巔峰中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天清晨北台灣、宜蘭只有14至15度，入夜後將會跌破15度，空曠地區只有12至13度，不過明天水氣也減少，北部降雨有所趨緩，周末（11月22日至11月23日）回溫後，下周一（11月24日）再有東北季風襲台。

冷空氣威力達顛峰　明晨低溫12度

黃恩鴻指出，今（18）日晚上北台灣低溫下探16度，中南部、花東落在17度上下，明天清晨，外島的馬祖僅12度中部以北、宜蘭低溫只有14至15度，南部及花東17至18度，空曠地區會再低1至2度，體感比今天更加寒冷。

▲入秋最強冷空氣報到，氣象署提醒，各地氣溫周一晚上逐漸下滑，周三深夜至周四清晨，將跌落到最低點。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周四整體雨勢趨緩　周末短暫回暖

黃恩鴻說明，明天白天，各地高溫都會比今天白天降2至3度，北部、宜蘭16至18度，中部、花東21至23度、南部25至27度；不過由於水氣減少，降雨也會趨緩，桃園以北、宜蘭、花蓮只剩局部短暫雨。

黃恩鴻提及，周四、周五降雨範圍進一步縮減，周六、周日東北季風減弱，各地回溫，基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫雨，其它地區多雲到晴為主，中南部日夜溫差較大。

▲雖然有東北季風影響，不過周三開始水氣減少，北部、東北部的降雨有所趨緩，體感依舊濕冷。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
下波冷空氣馬上接力　首波冷氣團還要等等

黃恩鴻表示，下周一台灣將迎接新一波冷空氣，目前預估各地低溫18至19度，尚未達到冷氣團等級，屆時桃園以北、東半部又會出現雨勢，特別是基隆北海岸、大台北山區、東北部可能有局部大雨。另外，今、明天北海岸、東半部及恆春有長浪，提醒民眾留意。

黃恩鴻也補充，往年統計，第一波大陸冷氣團報到的日期平均落在11月27日，首波冷氣團抵達台灣的時間，最早紀錄是1957年10月8日，最晚紀錄則是1995年1月4日，氣象署在未來一周還沒發現冷氣團訊號，11月底狀態還有待觀察。

▲東北季風、冷氣團、強烈冷氣團、寒流、霸王級寒流有多冷，冷空氣分類定義一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）
資料來源：中央氣象署

