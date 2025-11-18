有一位41歲媽媽在臉書社團「買房知識家」表示，離婚後想要有一間屬於自己的房子，正在考慮買房的地點，因為孩子住在前夫家，她在前夫家附近找到一間符合預算的房子，不過該物件是公寓5樓，沒有電梯，又擔心未來住起來不方便。對此，許多內行人建議，最好不要買，先存夠錢再買房。
離孩子近、符合預算 缺點就是沒電梯
41歲媽媽在臉書社團「買房知識家」表示，她離婚後，孩子跟著前夫住，目前她的頭期款只能買一間500萬元左右的房子，開始看房之後，找到一間離孩子很近的公寓5樓，總價約480萬元，讓她有點心動。
媽媽表示，她本來就想買離孩子近一點的房子，不過這間公寓沒有電梯，「畢竟年紀也有了，膝蓋也不好，怕以後老了爬不動」，還是她再多存一點錢，過幾年再購入有電梯的房子？想請大家給她一些建議。
夏熱冬冷、還可能漏水 轉手困難
許多內行人指出，公寓5樓真的不太建議，夏天悶熱、冬天寒冷，如果頂樓沒有加蓋，未來漏水的機率很大，維修成本也很高，如果是預算問題，可以改買公寓2到4樓，或是選擇比較偏遠的電梯華廈或電梯大樓，有人分享自身家庭經驗，表示老人家因公寓沒有電梯，生病時還需要人背下樓，生活品質大受影響。
另外，其他人也建議，可以多存幾年錢，買電梯大樓或是套房，畢竟公寓5樓未來轉手，可能也不會有好價格，如果條件允許的話，還是再等幾年，頭期款比較可以負擔時再下手。
資料來源：買房知識家
