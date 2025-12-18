中央氣象署表示，今天水氣較多，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有較大雨勢，明後天（12月19日至12月20日）南方雲系北移，全台降雨機率都提高，3500公尺以上高山有降雪機會；周日（12月21日）還有一波東北季風，下周二（12月23日）各地雨勢才算完全趨緩。
今天的天氣：早晚溫差大 北部、宜蘭防大雨
12月17日今天的天氣，氣象署指出，東北季風影響，桃園以北及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚較涼，各地低溫16至20度，高溫在北部、宜花20至24度，中南部、台東25至27度，新竹以南日夜溫差大；基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有較大雨勢，桃園以北、花東、恆春半島有局部零星短暫雨，新竹以南多雲到晴。
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、宜蘭
橘色提醒：雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風影響，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部位於下風處，污染物易累積；清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：周五周六全台有雨 高山可能下雪
12月18日明天的天氣，氣象署提及，周五、周六南方雲系北移，雨區擴大至全台，各地降雨機率增加，且南台灣、東半部雨勢會比北台灣明顯，甚至中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪機率。
一周天氣：周日東北季風增強 下周二放晴回暖
氣象署指出，周日南方雲系遠離，南台灣雨勢趨緩，但隨著新一波東北季風增強，桃園以北、宜花、恆春半島還是有局部短暫雨，東北季風預估影響到下周一，下周二減弱後，剩下基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。
氣溫方面，氣象署提到，未來一周全台早晚低溫變化不大，落在15至19度；周五、周六東北季風減弱，北台灣高溫回到21至24度，但中南部開始下雨，高溫降至22至24度；周日東北季風增強，北部高溫下滑到20至21度，中南部則是24至28度。
資料來源：中央氣象署、環境部
