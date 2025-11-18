我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市衛生局說明，截至11月17日止，北市公費流感疫苗已經接種65萬313劑，相較113年同期接種量增加13%，流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑。北市疾病管制科科長張惠美呼籲，長者、幼兒以及慢性病患者等符合公費對象應儘速接種疫苗。張惠美指出，截至11月17日，北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較113年同期接種量增加13%，設籍北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%。張惠美說，北市公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲長者、幼兒及慢性病患者等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。北市衛生局表示，統計10月1日至11月16日，北市流感併發重症病例共30例，年齡介於未滿6歲至90多歲（6歲以下幼兒2人、65歲以上長者24人），9成以上未施打本季流感疫苗且具慢性病史，其中7例死亡，年齡均為50歲以上。張惠美表示，學齡前嬰幼兒為流感高風險族群之一，家中有6個月以上至學齡前嬰幼兒之家長，儘速帶家中寶貝接種流感疫苗，未滿9歲兒童如果是首次接種流感疫苗的幼兒，接種完第1劑後，間隔4週需再接種第2劑，以獲得最佳保護力。北市衛生局提醒，自11月12日起新冠疫苗除持續提供莫德納LP.8.1疫苗，再新增Novavax JN.1疫苗，提供滿12歲以上且尚未接種公費對象接種，接種疫苗請攜帶健保卡及相關證明文件。