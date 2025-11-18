台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）將在11月底推出聖誕節新品！「Pokémon Holiday Blessings」系列商品將於本周末開賣，一共有8款毛絨玩具，包含聖誕皮卡丘、仙子伊布以及沙奈朵，入店整理券發放日期也同時公布了。

台灣寶可夢中心11月22日新品

台灣寶可夢官方今（18）日宣布，Pokémon Center TAIPEI將在11月22日上架以聖誕節為主題的「Pokémon Holiday Blessings」系列的毛絨玩具與吉祥物吊飾。

這次的商品包含超可愛的聖誕節版本皮卡丘，牠頭戴聖誕帽頂著、禮物盒模樣超可愛，另一款仙子伊布則是頭上有聖誕配飾，手中抱著伊布薑餅人，眨眼表情讓人心跳加速，最後的沙奈朵則是手中抱著聖誕花飾，做工相當精緻。

▲台灣寶可夢中心11月底推出聖誕節新品！「Pokémon Holiday Blessings」系列商品將於本周末開賣（圖／寶可夢台灣pokemon_taiwan）
除了上述三款毛絨玩具之外，還有5款可以帶著出門的寶可夢吉祥物吊飾，完整商品清單如下：

商品詳細價目表

毛絨玩具 Pokémon Holiday Blessings (皮卡丘) 　$1,100
毛絨玩具 Pokémon Holiday Blessings (沙奈朵) 　$1,060
毛絨玩具 Pokémon Holiday Blessings (仙子伊布)　$1,010
吉祥物 Pokémon Holiday Blessings (波克基古) 　$440
吉祥物 Pokémon Holiday Blessings (帕奇利茲) 　$440
吉祥物 Pokémon Holiday Blessings (風妖精)　$460
吉祥物 Pokémon Holiday Blessings (黏黏寶 雪人造型)　$440
吉祥物 Pokémon Holiday Blessings (木木梟)　$460

▲寶可夢中心聖誕節新品，5款可以帶著出門的寶可夢吉祥物吊飾。（圖／寶可夢台灣pokemon_taiwan）
台灣寶可夢官方也表示，除了到台北寶可夢中心，PChome24h購物的「Pokémon Store」也將在11月21日下午4點開始線上販售，因此中南部的寶友們可以省下長途跋涉的路程！

台灣寶可夢中心入店整理券發放實施日期

2025年 11月22日（六）
2025年 11月29日（六）

上午　10：00　　入店整理券發放開始
上午　10：45　　入店整理券發放結束

※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。

