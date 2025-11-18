台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）將在11月底推出聖誕節新品！「Pokémon Holiday Blessings」系列商品將於本周末開賣，一共有8款毛絨玩具，包含聖誕皮卡丘、仙子伊布以及沙奈朵，入店整理券發放日期也同時公布了。
台灣寶可夢中心11月22日新品
台灣寶可夢官方今（18）日宣布，Pokémon Center TAIPEI將在11月22日上架以聖誕節為主題的「Pokémon Holiday Blessings」系列的毛絨玩具與吉祥物吊飾。
這次的商品包含超可愛的聖誕節版本皮卡丘，牠頭戴聖誕帽頂著、禮物盒模樣超可愛，另一款仙子伊布則是頭上有聖誕配飾，手中抱著伊布薑餅人，眨眼表情讓人心跳加速，最後的沙奈朵則是手中抱著聖誕花飾，做工相當精緻。
除了上述三款毛絨玩具之外，還有5款可以帶著出門的寶可夢吉祥物吊飾，完整商品清單如下：
商品詳細價目表
毛絨玩具 Pokémon Holiday Blessings (皮卡丘) $1,100
毛絨玩具 Pokémon Holiday Blessings (沙奈朵) $1,060
毛絨玩具 Pokémon Holiday Blessings (仙子伊布) $1,010
吉祥物 Pokémon Holiday Blessings (波克基古) $440
吉祥物 Pokémon Holiday Blessings (帕奇利茲) $440
吉祥物 Pokémon Holiday Blessings (風妖精) $460
吉祥物 Pokémon Holiday Blessings (黏黏寶 雪人造型) $440
吉祥物 Pokémon Holiday Blessings (木木梟) $460
台灣寶可夢官方也表示，除了到台北寶可夢中心，PChome24h購物的「Pokémon Store」也將在11月21日下午4點開始線上販售，因此中南部的寶友們可以省下長途跋涉的路程！
台灣寶可夢中心入店整理券發放實施日期
2025年 11月22日（六）
2025年 11月29日（六）
上午 10：00 入店整理券發放開始
上午 10：45 入店整理券發放結束
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。
