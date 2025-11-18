大樂透第114106期於今（18）日晚間開獎，由於大樂透6.7億元頭獎在11月14日上一期送出，因此本期頭獎回到1億元。大樂透開獎時間為晚間8點30分，將透過直播陸續開出大樂透、今彩539、三星彩、四星彩等開獎號碼，快來一起看看今晚幸運兒是不是你！
🟡11/18大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第114106期）
大樂透：08、09、10、23、24、43，特別號45。
49樂合彩：08、09、10、23、24、43。
今彩539：14、24、31、36、37。
39樂合彩：14、24、31、36、37。
3星彩：5、0、6。
4星彩：2、3、3、5。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
大樂透怎麼玩？選號規則、中獎方式輕鬆看懂
大樂透選號需要從選號區01號至49號中任選6個號碼進行投注，但民眾下注要特別注意，最後投注是晚上8時截止，而大樂透固定會於每週二及每週五晚間20時30分進行直播開獎。開獎單位將隨機開出六個號碼加一個特別號，這一組號碼就是該期大樂透的中獎號碼，也稱為「獎號」。
倘若民眾所選取的6個號碼中，有3個以上（含3個號碼）對中當期開出之6個號碼，即為中獎，並可依規定兌領獎金，但特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎和柒獎。另外根據台彩官網解釋，頭獎中獎機率僅有1398萬分之一，想要中獎十分不容易。
