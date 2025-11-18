我是廣告 請繼續往下閱讀

▲克里斯汀貝爾盛傳是《烈火悍將2》另一位主角人選。（圖／美聯社／達志影像）

▲艾爾帕西諾（左）與勞勃狄尼洛（又）在《烈火悍將》世紀同台，雖然對手戲很短，整部片仍然叫好又叫座。（圖／摘自IMDb）

▲克里斯汀貝爾小時候就主演了史蒂芬史匹柏的《太陽帝國》，一度頗是紅牌童星。（圖／摘自IMDb）

▲李奧納多狄卡皮歐（如圖）近年力求挑戰新戲路，影片票房表現和他的全盛時期，明顯下滑。（圖／美聯社／達志影像)

被視為警匪動作片經典的《烈火悍將》，推出將滿30週年。當初主打兩大影帝艾爾帕西諾、勞勃狄尼洛「世紀同台」，雖然170分鐘的電影，他們只有短短幾分鐘的對手戲，片子叫好又叫座，至今仍被影迷推崇。事隔30年，續集終於進入籌拍，歐美傳出這一回有機會由李奧納多狄卡皮歐、克里斯汀貝爾合演，影迷興奮又期待。《烈火悍將》中艾爾帕西諾扮演警官，勞勃狄尼洛則是盜匪，身旁還有方基墨等手下，也被牽扯進警方的追捕行動中。片子還有相當多的篇幅描述兩人在家庭生活裡的樣貌，看似幹練的警官，在生活裡卻是個失敗的丈夫與繼父，反而犯下重案的盜匪，得到女友真心相待，還願意一起亡命天涯。在觀眾印象裡，都演了不少黑幫電影的勞勃狄尼洛與艾爾帕西諾，處於「王不見王」的狀態，在《烈火悍將》前，他們只有在《教父續集》同片，因為勞勃演的是愛爾爸爸的年輕時期，彼此各演個的，完全沒有同台，《烈火悍將》號稱要讓他們同台飆戲，因此噱頭十足，最後觀眾才發現兩人對戲短短幾分鐘，大多數還是各演各的，可是片子口碑好，依舊是部傑作。30年後，不管艾爾帕西諾或是勞勃狄尼洛，都不太適合在警匪片裡你追我跑，《烈火悍將2》故事大綱外界暫時不得而知，可是各方都好奇導演麥可曼恩如何能端出跟當年「艾爾＋勞勃」一樣令人興奮期待的組合，但當李奧納多狄卡皮歐與克里斯汀貝爾的名字出現，馬上又受到外界高度矚目。分別以《神鬼獵人》、《燃燒鬥魂》獲得奧斯卡最佳男主角與男配角的李奧納多和克里斯汀，都是童星時期就入行，克里斯汀因為被史蒂芬史匹柏力捧成為《太陽帝國》的主角，小時候紅得比較快，反而李奧納多童星時星運普通，長大之後才以俊美形象紅遍全球，成了同世代男星中的佼佼者。過去一直有傳李奧納多狄卡皮歐正是克里斯汀貝爾最大的假想敵，他對於李奧納多有強烈的心結，想要讓這兩個人在一部電影中攜手，似乎不太可能，後來克里斯汀解釋，自己沒有「痛恨」李奧納多，還表示他們這一代男星能接到的大片，大都是李奧納多沒空演的，才輪得到他們接手，大家都還得感謝李奧納多給他們不少工作機會呢。克里斯汀貝爾以飾演蝙蝠俠的《黑暗騎士》三部曲受到影迷歡迎，在《烈火悍將2》是否仍扮演正派，暫時不得而知。李奧納多近幾年忙著開發新戲路，不太接商業大片，《烈火悍將2》如果敲定他，也會是他近年來最具票房噱頭的影片，各方都拭目以待。